60-річна американка виглядає на 30: жінка розкрила секрет "вічної молодості"

Ольга Веркалець Краса 10:56, 7.08.2020

60-річна Доун Хабшер зі США розповіла, що заняття спортом, рослинне харчування, правильний догляд за шкірою, сон і споживання денної норми води допомагає їй зберегти молодість.

Жінка виховує 30-річну дочку Шер. Їх часто називають сестрами-близнюками. Доун і Шер пишаються своєю схожістю і підкреслюють її однаковими образами. Вони створили спільну сторінку в Instagram, на яку підписано 75 тисяч користувачів, пише Daily Mail.

"Хлопці, з якими я зустрічалася, завжди говорили: "Я знаю, як ти будеш виглядати через 30 років". Одного разу мамин друг балакав з нею, думаючи, що розмовляє зі мною", – поділилася Шер.

Доун з донькою Шер
Instagram @cherhubsher

Доун зізналася, що дочка їй допомагає стежити за новими стилями та трендами. У них однаковий розмір одягу, тому вони полюбляють мінятися гардеробом.

"Вік – це всього лише цифри. Найважливіше – позитивний настрій", – запевнила Доун.

Доун з донькою Шер
Instagram @cherhubsher

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка й солістка гурту Reflex Ірина Нельсон розкрила свої секрети молодості та краси. За словами Ірини, вона вже довгі роки дотримується вегетаріанського типу харчування і щодня займається йогою по дві години.

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