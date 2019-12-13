6 фавориток на "Міс Світу 2019": як виглядають і хто вони

14 грудня в Лондоні відбудеться 69-й міжнародний конкурс "Міс світу 2019". У ньому візьмуть участь 90 дівчат з різних країн світу.

Однак вже зараз букмекери називають 6 фавориток конкурсу. Хто вони і як виглядають, – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

1. Міс Філіппіни, Мішель Ді

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Мішель Ді 14 грудня представить Філіппіни на "Міс Світу 2019". Їй 24 роки, зріст дівчини – 175 см. Мішель – актриса і телеведуча. Дівчина захоплюється екстремальними видами спорту, їздою на мотоциклі, серфінгом і вейкбордингом. Мішель виступає за розуміння аутизму і проблем психічного здоров'я. Особистий девіз Мішель: "Все, що відбувається в житті, – це або урок, або благословення".

2. Міс Індія, Суман Рао

missworld.com

Суман Рао, яка представить Індію на "Міс Світу 2019", 20 років. Її зріст – 177 см. Дівчина навчається бухгалтерському обліку в Університеті Мумбаї. Крім того, Суман – успішна модель, яка працює з іменитими модними дизайнерами. Дівчина також пишається тим, що платить за навчання її братів в коледжі.

3. Міс США, Еммі Роуз Каваліа

missworld.com

Еммі Каваліа 23 роки, її зріст 176 см. Дівчина володіє компанією, що організовує дитячі дні народження. Також вона співає і танцює. Крім того, Еммі є волонтером в США, вона навіть отримала нагороду за роботу з хворими дітьми. Життєвий девіз Еммі: "Добре бути важливим, але важливіше бути добрим".

4. Міс Венесуела, Ізабелла Родрігес

missworld.com

"Міс Венесуела" Ізабеллі Родрігес 26 років, її зріст – 178 см. Ізабелла призупинила навчання в коледжі, щоб виконати свої обов'язки міс Венесуели. У вільний час дівчина захоплюється традиційною венесуельською музикою і живописом. Вона займається національними танцями з самого раннього віку. Її життєвий девіз: "Я мрію, тому я можу".

5. Міс Болгарія, Марго Купер

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Представниці Болгарії Марго Купер 26 років. Її зріст – 173 см. Вона журналістика і зараз працює особистісним тренером. Її мета – завершити вивчення когнітивно-поведінкової терапії в Оксфордському університеті і перетворити її проект з коучингу у визнану платформу. Дівчина любить спорт, парапланеризм, волонтерство, спортзал і писати. Марго вже почала працювати над своєю першою книгою.

6. Міс Франція, Офелія Мезіно

missworld.com

Представниці Франції на "Міс світу 2019" Офелі Мезіно 20 років. Зріст дівчини – 173 см. Офелі є студенткою факультету хімії. Дівчина мріє одного разу придбати власний косметичний бренд і створити компанію перекладачів жестової мови. У вільний час Офелі захоплюється історією, біологією, спортом і верховою їздою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Міс Всесвіт 2019" стала Зозібіні Тунзі з ПАР. Вона є моделлю і активісткою з боротьби з гендерним насильством.

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