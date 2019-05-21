55-річний Скрипка розкрив секрет "вічної молодості": в чому він полягає

55-річний музикант і шоумен Олег Скрипка розкрив секрет "вічної молодості".

Так, подробицями він поділився в інтерв'ю виданню Aif.ua. "Спорт не люблю. Я віддаю перевагу спортивним розвагам — гірські лижі й плавання. На мій превеликий жаль, без ранкової зарядки жити неможливо. Терпіти не можу її, чесно кажучи, але роблю. Знайшов оптимальний варіант для себе — система Голтіса. У ній продумані дуже ефективні, результативні, але водночас не затратні за часом вправи", — розповів Скрипка.

Олег Скрипка Фото: aif.ua

Зазначимо, що в комплекс фізичних вправ методики Голтіса "Цілющий Імпульс" входить до двадцяти вправ, серед яких — відомі кожному присідання, підтягування та віджимання. Крім того, це не тільки комплекс вправ, а ціла система особливого світогляду, яка охоплює всі аспекти життя людини — від фізичного здоров'я до духовного очищення й розвитку.

Методика містить п'ять складових частин:

1. Духовний початок, або відкрите серце, що є головною основою всієї системи.

2. Фізичні вправи, які дають більший ефект з глибинного опрацювання і "прокровлення" всіх м'язових систем, ніж на найсучасніших тренажерах світу.

3. Основи правильного харчування.

4. Піст і голодування.

5. Загартовування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Скрипка відверто розповів про ''п'яні'' корпоративи в Москві, зізнавшись, що найдивніші його виступи відбулися саме в столиці Росії.

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