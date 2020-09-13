55-річна британка розкрила секрет збереження молодості

Анна Паскевич Краса 03:48, 13.09.2020

55-річна мешканка графства Херефордшир, Англія, розкрила секрет своєї привабливості.

Так, мати двох дорослих дітей Марі Уорд зізналася, що зберегти молодість обличчя їй допомагають щомісячні відвідування косметолога, повідомляє Daily Mail.

Вранці вона використовує тональний лосьйон, який надає шкірі свіжість і природне сяйво. А для підтримки форми Марі тричі на тиждень ходить до спортзалу на сайклінг – групові тренування на велотренажерах. Також два рази на тиждень в її графіку – силові тренування.

Марі Уорд зізналася, що зберегти молодість обличчя їй допомагають щомісячні відвідування косметолога
Фото: Daily Mail

Ще одним секретом своєї привабливості жінка вважає нарощування вій. "Тепер я виглядаю чудово і без туші для вій. Прокидаєшся вранці, дивишся в дзеркало, а ти вже майже зібрана!" – каже вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 53-річний чоловік з Нідерландів, що виглядає на 25, розкрив секрет молодості.

Коментувати
Lady Краса

Дивіться також

Єрмак заявив, що в Україні мир на Донбасі потрібен не всім

Дружина загиблого Героя пішла на службу в ЗСУ замість нього: українців зворушила історія родини

Українця затримали за підготовку теракту на замовлення ФСБ

Фокін відмовився від зустрічі з комітетом Ради щодо його заяв про Донбас

Лукашенко терміново зібрав силовиків через "ворушіння" військ НАТО