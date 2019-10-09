55-річна Беллуччі блиснула розкішними грудьми на вечірці

Голлівудська кіноактриса й топ-модель Моніка Беллуччі продемонструвала пишні груди в стильному вбранні під час кінематографічного вечора в Римі.

Відповідними спокусливими кадрами 55-річна зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, знову нагадавши шанувальникам, що з віком жінка стає привабливішою.

Для виходу на офіційний захід Беллуччі вибрала брючний костюм чорного кольору з прозорим корсетом з глибоким декольте. Образ доповнювали туфлі на шпильках, які дозволили візуально витягнути фігуру Моніки.

Моніка Беллуччі в прозорому корсеті блиснула пишними грудьми instagram / monicabellucciofficiel

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Сюрпризом стала нова зачіска актриси: каре з чубчиком. Шанувальники були в захваті від образу 55-річної зірки, зазначивши, що вона виглядає чудово.

Джузеппе Торнаторе і Моніка Беллуччі instagram / monicabellucciofficiel

Моніка Беллуччі в брючному костюмі Rex

Моніка Беллуччі - спокусливий образ Rex

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Моніка Беллуччі знялась у відвертій фотосесії в басейні в мокрій сукні, що створювало враження наготи.

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