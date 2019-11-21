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21 листопада • оновлено в 22:44
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55-річна Беллуччі без ліфчика порадувала фанатів пікантним кадром

3.9т
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Голлівудська кіноактриса і топ-модель Моніка Беллуччі продемонструвала пишні груди в стильному вбранні.

Відповідним кадром 55-річна зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, викликавши бурю емоцій від численних шанувальників.

"У моїх архівах", – коротко пояснила Беллуччі, побажавши всім гарного дня, проте не уточнила, коли саме було зроблено фото.

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На знімку молода зірка позує у золотистому піджаку, під яким немає ліфчика. Глибоке декольте підкреслює пишні та красиві груди. Образ доповнює зухвала коротка зачіска та яскравий макіяж.

У коментарях фанати засипали Моніку захопленими відгуками щодо її зовнішності. Зокрема, шанувальники написали, що вона досі чудово виглядає. "Прекрасна, як завжди", "Королева", "Дуже гарна", "Чудова", – написали фоловери.

55-річна Беллуччі без ліфчика порадувала фанатів пікантним кадром
55-річна Беллуччі без ліфчика порадувала фанатів пікантним кадром
55-річна Беллуччі без ліфчика порадувала фанатів пікантним кадром

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

instagram / monicabellucciofficiel

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Беллуччі продемонструвала розкішну фігуру під час кінематографічного вечора в Римі. Шанувальники були стурбовані тим, що актриса дуже постарішала.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Моніка Беллуччі
Теги
Краса фотографии фотосессія шоу-бизнес
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