53-річний чоловік з Нідерландів, що виглядає на 25, розкрив секрет молодості

Анна Паскевич Краса 02:15, 9.08.2020

53-річний житель Нідерландів розповів, як йому вдається виглядати на більш ніж 20 років молодше.

Так, Едсон Брандао про ніколи не вдавався до послуг пластичних хірургів і вважає своїм секретом правильне харчування, догляд за шкірою і позитивне мислення, пише Unilad.

Зокрема, Едсон щодня відвідує силові тренування, не їсть цукор, консервовану і смажену їжу, не курить і не вживає наркотики.

Він зізнається, що відчуває себе не гірше, ніж коли йому не було й 30: "Я відчуваю ту ж енергію, що і раніше. Чесно кажучи, так добре я себе ніколи не відчував".

За словами чоловіка, оточуючі дають йому на вигляд 25 років.

Едсон Брандао вважає своїм секретом правильне харчування, догляд за шкірою і позитивне мислення
Фото: Media Drum World
Едсон Брандао щодня відвідує силові тренування, не їсть цукор, консервовану і смажену їжу, не курить і не вживає наркотики
Фото: Media Drum World

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 46-річна супермодель розкрила несподіваний і дешевий секрет молодості.

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Lady Краса

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