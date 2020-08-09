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53-річний чоловік з Нідерландів, що виглядає на 25, розкрив секрет молодості

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Краса
1,2 т.
Едсон Брандао ніколи не вдавався до послуг пластичних хірургів

Едсон Брандао ніколи не вдавався до послуг пластичних хірургів. Фото: Media Drum World

53-річний житель Нідерландів розповів, як йому вдається виглядати на більш ніж 20 років молодше.

Так, Едсон Брандао про ніколи не вдавався до послуг пластичних хірургів і вважає своїм секретом правильне харчування, догляд за шкірою і позитивне мислення, пише Unilad.

Зокрема, Едсон щодня відвідує силові тренування, не їсть цукор, консервовану і смажену їжу, не курить і не вживає наркотики.

Він зізнається, що відчуває себе не гірше, ніж коли йому не було й 30: "Я відчуваю ту ж енергію, що і раніше. Чесно кажучи, так добре я себе ніколи не відчував".

За словами чоловіка, оточуючі дають йому на вигляд 25 років.

Едсон Брандао вважає своїм секретом правильне харчування, догляд за шкірою і позитивне мислення

Едсон Брандао вважає своїм секретом правильне харчування, догляд за шкірою і позитивне мислення Фото: Media Drum World

Едсон Брандао щодня відвідує силові тренування, не їсть цукор, консервовану і смажену їжу, не курить і не вживає наркотики

Едсон Брандао щодня відвідує силові тренування, не їсть цукор, консервовану і смажену їжу, не курить і не вживає наркотики Фото: Media Drum World

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 46-річна супермодель розкрила несподіваний і дешевий секрет молодості.

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