52-річна 'вічно молода' жінка розкрила свій секрет привабливості

Постійні фізичні навантаження і збалансоване харчування допомогли 52-річній мешканці Фінляндії Пайвіккі Куппакангас розкрити секрет "вічної молодості".

Також жінка зазначила, що пристрасний секс з чоловіком залишається запорукою її привабливості. Фінка часто отримує компліменти від чоловіків, які нерідко приймають її і 25-річну дочку Ханну за сестер, пише The Daily Mail.

"Я відчуваю себе більш красивою, енергійною і здоровою, ніж в мої 20 і 30 років", – поділилася Куппакангас.

Пайвіккі Куппакангас

Жінка розповіла, що почала активно займатися спортом тільки після 40 років.

"Коли мені було 40 з гаком років, я поставила собі за мету. І в 50 років я її домоглася: я отримала прес, підтягнуте тіло і відчувала себе краще, ніж будь-коли. Якщо у мене вийшло, то вийде і у вас. Але всього цього я б не досягла без любові і підтримки моєї сім'ї і друзів", – зазначила вона.

Пайвіккі Куппакангас на пляжі

Куппакангас додала, що ходить в спортзал 4-6 разів на тиждень, і кожен день намагається проходити мінімум 10 тисяч кроків.

"Харчування – це 80% успіху. Ще один секрет нев'янучої краси – рухливість, так що підберіть для себе вправи, які подарують вашому організму ендорфіни. Вони ж, згідно з дослідженнями, впливають і на ментальне здоров'я", – підкреслила вона.

Пайвіккі Куппакангас в молодості

Пайвіккі Куппакангас

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