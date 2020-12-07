51-річна мешканка Південної Кореї назвала свій секрет молодості та краси. Фото

51-річна мешканка Сеула, Південна Корея, Лі Сунчин розповіла, як їй вдається зберігати молодість і красу.

Жінка стала відомою в соцмережах після того, як назвала свій справжній вік, пише Newsflare. Так, вона пояснила, що дівчина, яка іноді фотографується з нею, – її донька, а не сестра, як вважали багато підписників.

Чи Сунчин – стоматолог за фахом; вона вважає, що зберігати красу їй вдається за допомогою збалансованого способу життя та регулярного догляду за шкірою.

На початку 2020 року жінка та її дочка брали участь в одному з реаліті-шоу на телебаченні Південної Кореї.

Чи Сунчин (зліва) і її дочка Instagram / sjeuro

ЛІ Сунчин зізналася, що, коли дочка вчилася в школі, їх стосунки зіпсувалися. Дівчинка вважала, що її мати надмірно захоплена соцмережами і своєю зовнішністю, і уникала розмов з нею. Після зйомок Лі та її дочка помирилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 55-річна жителька графства Херфордшир у Великобританії Марі Уорд назвала свій секрет збереження молодості та привабливості. Одне з її правил – щомісячні відвідування косметолога.