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50-річна російська зірка завела мережу пікантним фото

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Російська телеведуча і актриса Евеліна Бледанс знялася у відвертій фотосесії в купальнику.

Відповідними знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, викликавши неоднозначну реакцію користувачів.

"Мої хороші, це не білизна, а купальник. Хоча, може й в білизні позніматися?! 45 – баба ягідка знову, а 50 – обнулення. І знову нове життя – наївність, очікування, рожеві чепчики. Дівчата, не бійтеся віку, на дивіться в паспорт, ні в свій, ні в мій, ні в чий. Приймайте те, що ви бачите зараз, і насолоджуйтеся. Бачите світло, що йде від цієї фотки? Чи відчуваєте енергію? Заряджайтеся, у мене її багато, я готова ділитися" , – написала зірка.

Евеліна Бледанс у купальнику

Евеліна Бледанс у купальнику

instagram / bledans

Новини
"Скажена!" Лобода викликала бурю в мережі відвертими знімками

До слова, Бледанс в квітні 2019 року минуло 50 років. На знімках вона не посоромилася продемонструвати пишний бюст і фігуру, накинувши на плечі прозорий халат рожевого кольору. Телеведуча позувала у величезних квітах, а купальник був виконаний під фон на кадрах.

Однак думки шанувальників з приводу відвертої фотосесії Бледанс розділилися. Одні були в захваті від того, як вона виглядає в свої 50 років.

Евеліна Бледанс в кольорах

Евеліна Бледанс в кольорах

instagram / bledans

"Що допомагає вашому животику бути таким ідеальним", "Ви наша Джей Ло", "Евеліна, Ви прекрасні! Прекрасний приклад для багатьох дівчат, жінок", "Ви взагалі старіти збираєтеся? Я молодий хлопець і навіть для мене ваша зовнішність ще огого", "Нічого собі, квіточка. Дасть фору молодим", – написали захоплені фанати.

Деякі ж присоромили Бледанс за відверті знімки, які вона дозволяє собі викладати в свої роки в мережі. "В роках і такі фотографії – соромно має бути", "Поганий смак", – написала друга половина аудиторії.

50-річна російська зірка завела мережу пікантним фото
50-річна російська зірка завела мережу пікантним фото
50-річна російська зірка завела мережу пікантним фото
50-річна російська зірка завела мережу пікантним фото
50-річна російська зірка завела мережу пікантним фото
Евеліна у купальнику на море

Евеліна у купальнику на море

instagram /bledans

Бледанс бігає

Бледанс бігає

instagram /bledans

Бледанс на березі

Бледанс на березі

instagram /bledans

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно вона позувала в білій сукні з дуже глибоким декольте, засвітивши груди, через що у шанувальників просто не було слів.

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Особа
Евеліна Бледанс
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса
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