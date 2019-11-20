50-річна Лопес знялася у відвертій фотосесії для модного глянцю

Американська співачка Дженніфер Лопес знялася у відвертій фотосесії для модного глянцю GQ.

Відповідні кадри опубліковано на офіційній сторінці видання в Instagram, де 50-річна красуня позує в шкіряній сукні з глибоким декольте.

Також зірка позувала в плащі, що підкреслює струнку фігуру співачки. Образ фатальної жінки доповнили прикраси й зачіска з ефектом мокрого волосся.

Дженніфер Лопес у відвертій сукні для GQ instagram / gq

"Ми дійсно схожі в нашому прагненні, в наших амбіціях. Ми обидва супер працьовиті. Ми спонукувані нашими пристрастями й відчуваємо величезну повагу один до одного", – розповіла вона в інтерв'ю про подібність з нареченим Алексом Родрігесом.

Дженніфер Лопес на обкладинці GQ instagram / gq

Дженніфер Лопес в шкіряному плащі instagram / gq

Дженніфер Лопес у фотосесії для GQ instagram / gq

Дженіфер Лопес instagram / gq

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лопес розкрила секрет краси. За словами 50-річної красуні, вона відмовляється від алкоголю навіть у тому випадку, якщо на цьому наполягає її сестра на вечірці.

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