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20 листопада • оновлено в 22:22
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50-річна Лопес знялася у відвертій фотосесії для модного глянцю

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Американська співачка Дженніфер Лопес знялася у відвертій фотосесії для модного глянцю GQ.

Відповідні кадри опубліковано на офіційній сторінці видання в Instagram, де 50-річна красуня позує в шкіряній сукні з глибоким декольте.

Також зірка позувала в плащі, що підкреслює струнку фігуру співачки. Образ фатальної жінки доповнили прикраси й зачіска з ефектом мокрого волосся.

Дженніфер Лопес у відвертій сукні для GQ

Дженніфер Лопес у відвертій сукні для GQ

instagram / gq

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"Ми дійсно схожі в нашому прагненні, в наших амбіціях. Ми обидва супер працьовиті. Ми спонукувані нашими пристрастями й відчуваємо величезну повагу один до одного", – розповіла вона в інтерв'ю про подібність з нареченим Алексом Родрігесом.

Дженніфер Лопес на обкладинці GQ

Дженніфер Лопес на обкладинці GQ

instagram / gq

Дженніфер Лопес в шкіряному плащі

Дженніфер Лопес в шкіряному плащі

instagram / gq

Дженніфер Лопес у фотосесії для GQ

Дженніфер Лопес у фотосесії для GQ

instagram / gq

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

instagram / gq

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лопес розкрила секрет краси. За словами 50-річної красуні, вона відмовляється від алкоголю навіть у тому випадку, якщо на цьому наполягає її сестра на вечірці.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Дженіфер Лопес
Теги
фотографии фотосессія шоу-бизнес Краса
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