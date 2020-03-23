5 помилок в догляді за волоссям: що категорично заборонено робити

Неправильне використання плойки, гребінці і навіть рушники можуть привести до погіршення якості волосся.
Про п'ять помилок, які часто роблять дівчата в догляді за волоссям пише Cosmopolitan.
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Неправильно розчісуєш
Не варто розчісувати заплутане волосся від коренів до кінчиків. Потрібно починати знизу і акуратно розплутувати пасма. Також не можна розчісувати вологе волосся стандартним гребінцем з жорсткими зубчиками. Найкраще для цього підійдуть гребінці з м'якою щетиною.
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Неправильно сушиш
Перед тим як почати сушити волосся, потрібно дати їм злегка підсохнути. Під час сушіння контролюйте температурний режим. Потік повітря повинен бути по зростанню кутикули, під кутом. Також не можна розтирати пасма рушником, оскільки це неминуче веде до їх пошкодження.
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Робиш гарячу укладку на вологому волоссі
Ні в якому разі не використовуйте різні плойки на мокрому волоссі! Обов'язково досушивайте їх, а також використовуйте спеціальні засоби для термозахисту.
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Постійно робиш тугий хвостик
Хвіст - це дуже не корисно для локонів. Стягуючи волосся, резинка пошкоджує його структуру і позбавляє харчування.
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Не змиваєте косметику
Лак, мус, гель, сухий шампунь та інші засоби для стайлінгу, які наносяться протягом дня, накопичуються і ведуть до випадання волосся.
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Раніше OBOZREVATEL розповів про те, що не слід робити з волоссям, щоб не виглядати старше.
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