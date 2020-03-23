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23 березня • оновлено в 23:00
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5 помилок в догляді за волоссям: що категорично заборонено робити

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Неправильне використання плойки, гребінці і навіть рушники можуть привести до погіршення якості волосся.

Про п'ять помилок, які часто роблять дівчата в догляді за волоссям пише Cosmopolitan.

5 помилок в догляді за волоссям: що категорично заборонено робити

pexels.com

Неправильно розчісуєш

Не варто розчісувати заплутане волосся від коренів до кінчиків. Потрібно починати знизу і акуратно розплутувати пасма. Також не можна розчісувати вологе волосся стандартним гребінцем з жорсткими зубчиками. Найкраще для цього підійдуть гребінці з м'якою щетиною.

5 помилок в догляді за волоссям: що категорично заборонено робити

pexels.com

Неправильно сушиш

Перед тим як почати сушити волосся, потрібно дати їм злегка підсохнути. Під час сушіння контролюйте температурний режим. Потік повітря повинен бути по зростанню кутикули, під кутом. Також не можна розтирати пасма рушником, оскільки це неминуче веде до їх пошкодження.

5 помилок в догляді за волоссям: що категорично заборонено робити

pexels.com

Робиш гарячу укладку на вологому волоссі

Ні в якому разі не використовуйте різні плойки на мокрому волоссі! Обов'язково досушивайте їх, а також використовуйте спеціальні засоби для термозахисту.

5 помилок в догляді за волоссям: що категорично заборонено робити

pexels.com

Постійно робиш тугий хвостик

Хвіст - це дуже не корисно для локонів. Стягуючи волосся, резинка пошкоджує його структуру і позбавляє харчування.

5 помилок в догляді за волоссям: що категорично заборонено робити

pexels.com

Не змиваєте косметику

Лак, мус, гель, сухий шампунь та інші засоби для стайлінгу, які наносяться протягом дня, накопичуються і ведуть до випадання волосся.

5 помилок в догляді за волоссям: що категорично заборонено робити

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, що не слід робити з волоссям, щоб не виглядати старше.

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Автор
Марія Дідик
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