49-річна Кемпбелл показала архівне фото в білизні

Британська топ-модель і актриса Наомі Кемпбелл поділилася архівним знімком в білизні. На ньому 49-річна зірка спирається на машину в зеленому мереживному комплекті білизни і помаранчевих панчохах.

На моделі також надіті чорні лаковані туфлі на підборах. Фотографія з'явилася в її Instagram-Stories.

Знаменітость показала фото з рекламної кампанії колекції бренду Agent Provocateur 2015 року. Автором зйомки виступила відомий німецький фотограф моди Еллен фон Унверт (Ellen Von Unwerth), яка працювала з такими світовими виданнями, як Vogue, Vanity Fair і Interview.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що модель Белла Хадід стала головною зіркою показу французького модного будинку Alexandre Vauthier. На подіумі Хадід з'явилася в сміливому образі – білому брючному костюмі.

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