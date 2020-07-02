49-річна багатодітна матір розкрила секрети краси

49-річна мешканка Макао Белла Ернандез, у якій чотири дорослих дитини, розповіла, що допомагає їй виглядати набагато молодше свого віку. Вона зізналася, що незнайомці часто приймають її за 30-річну.

Порадами жінки поділилося видання Daily Mail. За словами інсайдерів, щоб зберегти молодість, Ернандез ретельно доглядає за шкірою. Двічі на тиждень вона наносить на обличчя свіжовичавлений лимонний сік, тримає по 10 хвилин, а потім змиває. Філіппінка вважає, що це допомагає освітлити шкіру.

Белла Ернандез (Instagram Белли Ернандез)

Белла Ернандез (Instagram Белли Ернандез)

Також вона завжди умивається перед сном, навіть якщо дуже втомилася. Для зволоження шкіри обличчя Ернандез використовує саморобну маску з авокадо, іноді вона наносить її й на волосся. Інші частини тіла вона зволожує кокосовим маслом.

Белла Ернандез (Instagram Белли Ернандез)

Белла Ернандез (Instagram Белли Ернандез)

Белла Ернандез (Instagram Белли Ернандез)

Крім того, багатодітна мати кожен день п'є багато води. Ранок вона починає з гарячого чаю з лимоном, медом та імбиром або з тонізуючого напою з куркуми з дрібкою чорного перцю. На сніданок Ернандез зазвичай їсть тост з авокадо або омлет, на обід салат з курячою грудкою, а на вечерю "що-небудь легке".

Белла Ернандез (Instagram Белли Ернандез)

Белла Ернандез (Instagram Белли Ернандез)

Белла Ернандез (Instagram Белли Ернандез)

Філіппінка також кожен день п'є вітамін C для підтримки імунітету і займається спортом не менше чотирьох разів на тиждень.

Белла Ернандез (Instagram Белли Ернандез)

Белла Ернандез (Instagram Белли Ернандез)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мешканка австралійського міста Мельбурн Леслі Максвелл розповіла, як їй вдається у 63 роки залишатися "молодою" і привабливою для чоловіків.