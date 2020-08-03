47-річна зірка Reflex розкрила секрети молодості та краси

Російська співачка й солістка гурту Reflex Ірина Нельсон розкрила свої секрети молодості та краси.

Так, подробицями 47-річна знаменитість поділилася на особистій сторінці в Instagram. За словами Ірини, вона вже довгі роки дотримується вегетаріанського типу харчування і щодня займається йогою по дві години. Саме це й допомагає їй виглядати чудово.

"Ділюся секретами, як і просили. Весь час питаєте про те, як мені вдається не старіти. Я вегетаріанка 20 років. Також я займаюся йогою щодня по дві години. Робота над собою – ось, що головне в збереженні молодості. Хто вам сказав, що 40 – це старість? Хто сказав вам, що ваш організм не здатний на більше, ніж пожирати піцу за переглядом серіалів? Просто спробуйте почати жити так, як ніколи не робили, і тоді можливі чудеса! " – заявила Нельсон.

Зірка Reflex розкрила секрети своєї молодості та краси (Instagram Ірини Нельсон)

Співачка також додала, що багато шанувальників вважають, що вона поставила собі вініри та "регулярно відвідує пластичних хірургів". Ірина розповіла, що це не правда. На думку жінки, для того, щоб зберегти зуби й зовнішність в цілому, потрібно стежити за своїм способом життя.

Зірка Reflex розкрила секрети своєї молодості та краси (Instagram Ірини Нельсон)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка й солістка гурт Reflex Ірина Нельсон показала струнке тіло в купальнику.