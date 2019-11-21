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21 листопада • оновлено в 07:31
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46-річна Хайді Клум знялася топлес та звела з розуму шанувальників

2.1т
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Німецька супермодель Хайді Клум, яка нещодавно вийшла заміж за гітариста гурту Tokio Hotel Тома Каулітца, показала розкішну фігуру.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позує тільки в в штанях, стоячи спиною до об'єктиву.

46-річна модель вкотре довела, що здоровий спосіб життя й заняття спортом допомагають залишатися у відмінній формі в будь-якому віці. На фото Хайді в компанії стиліста Роба Зангарді позувала у вузьких джинсах і босоніжках з принтом, а на верхній частині тіла одягу не було й зовсім.

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Модель кокетливо розгорнулася до камери, променисто посміхаючись. Стиліст, тим часом, щось робив з її ногами.

"Гаряча матуся", "Приголомшлива", "Красуня", "Чудова Хайді", – відреагували шанувальники.

46-річна Хайді Клум знялася топлес та звела з розуму шанувальників
46-річна Хайді Клум знялася топлес та звела з розуму шанувальників

Хайді Клум

Хайді Клум

Фото: Danny Moloshok / REUTERS

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Хайді Клум потрапила в об'єктиви папараці під час відпочинку в медовий місяць. Зірка відпочивала без верху від купальника, блиснувши голими грудьми.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Хайді Клум
Теги
фотографии фотосессія Краса шоу-бизнес
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