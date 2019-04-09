43-річна російська телеведуча показала груди у відвертому купальнику

Російська телезірка, ведуча і продюсер Тіна Канделакі поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в досить відвертому купальнику, який відмінно підкреслив її пишні груди.

"Нам, дівчаткам, не догодиш: пряме волосся — завивають, кучеряве — випрямляють", — написала Канделакі.

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на публікацію зірки. Вони засипали її компліментами.

"Тіно — ти космос", "Ах, яка жінка", "Красива", "Гарні груди", "Сексуальна", "Гаряча Тіна", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українську співачку Ані Лорак розкритикували в мережі за нове фото, на якому зірка позувала у червоній сукні з глибоким декольте.

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