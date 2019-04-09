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43-річна російська телеведуча показала груди у відвертому купальнику

1.6тЧитати матеріал російською

Російська телезірка, ведуча і продюсер Тіна Канделакі поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в досить відвертому купальнику, який відмінно підкреслив її пишні груди.

"Нам, дівчаткам, не догодиш: пряме волосся — завивають, кучеряве — випрямляють", — написала Канделакі.

Отже, сьогодні я знімаюся в програмі "Ми і наука. Наука і ми" @ shugaeva.nauka на телеканалі @ntvru. Тема випуску: через 10 років гаджети позбавлять людей сексу. Тема, якщо судити по відкриттю борделя в Москва-Сіті, де можна скористатися послугами секс-ляльок або моделі майбутнього, показаної в серіалі "Світ Дикого Заходу", дуже гаряча і протягом останніх трьох років хвилює всіх. ⠀ ⠀ По-перше, причиною тому великий прорив в робототехніці і технологіях штучного інтелекту і секс-індустрії. На ринку з'явилися ляльки за 20 тис. Доларів, які вже дізнаються ваш голос, підтримують правильну температуру тіла і починають запам'ятовувати ваші уподобання. ⠀ ⠀ По-друге, "Світ Дикого Заходу" - це прообраз реальності, про яку раніше людина не могла і мріяти. Реальності, в якій людина може бути вільною від обмежень, прийнятих в суспільстві, і вести себе так, як йому заманеться в ту чи іншу хвилину: любити, якщо кохається, ненавидіти і вбивати, якщо побивається. Рано чи пізно технології почнуть впливати на людську природу і в цій сфері. Статті, які я читала по цій тематиці, зводяться до одного - до контролю. Наскільки така секс-індустрія буде тримати в узді людські комплекси, перверсії і нахили? Особисто я не вірю, що людина, яка буде гвалтувати ляльок, перестане гвалтувати людей. Розвиток цієї індустрії ніхто не зможе зупинити, але розраховувати, що вона вирішить проблеми девіацій, які стають причиною самогубств і злочинів на сексуальному грунті, я не стану. ⠀ ⠀ Сьогодні тут присутні і скептики, і оптимісти, так що подивимося, чим закінчиться розмова.

Публікація від Тіна Канделакі (@tina_kandelaki)

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Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на публікацію зірки. Вони засипали її компліментами.

"Тіно — ти космос", "Ах, яка жінка", "Красива", "Гарні груди", "Сексуальна", "Гаряча Тіна", — прокоментували люди.

43-річна російська телеведуча показала груди у відвертому купальнику
43-річна російська телеведуча показала груди у відвертому купальнику
43-річна російська телеведуча показала груди у відвертому купальнику
43-річна російська телеведуча показала груди у відвертому купальнику
43-річна російська телеведуча показала груди у відвертому купальнику
43-річна російська телеведуча показала груди у відвертому купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українську співачку Ані Лорак розкритикували в мережі за нове фото, на якому зірка позувала у червоній сукні з глибоким декольте.

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Особа
Тіна Канделакі
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