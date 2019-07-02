43-річна Канделакі засвітила пишні груди: гарячі фото

Відома російська телеведуча і продюсер Тіна Канделакі поділилася з шанувальниками відвертими знімками.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в червоному комбінезоні з дуже глибоким декольте.

Тіна Канделакі Фото: instagram/tina_kandelaki

Тіна Канделакі засвітила пишні груди Фото: instagram/tina_kandelaki

Тіна Канделакі засвітила пишні груди Фото: instagram/tina_kandelaki

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали Канделакі компліментами.

"Навіть дівчатам важко не реагувати, Тіна вогонь", "Дуже сексуальна", "Зовсім не вульгарна", "Красуня", — прокоментували люди.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Тіни Канделакі, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

Тіна Канделакі засвітила пишні груди Фото: instagram/tina_kandelaki

Тіна Канделакі сексуально позує на камеру Фото: instagram/tina_kandelaki

Спокуслива Тіна Канделакі Фото: instagram/tina_kandelaki

Тіна Канделакі засвітила пишні груди Фото: instagram/tina_kandelaki

Спокуслива Тіна Канделакі Фото: instagram/tina_kandelaki

Тіна Канделакі у відвертому купальнику Фото: instagram/tina_kandelaki

Тіна Канделакі сексуально позує на камеру Фото: instagram/tina_kandelaki

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Канделакі викликала неоднозначну реакцію мережі. Вона опублікувала відео зі спортзалу, де займалася в лосинах із високою талією та короткому топі рожевого кольору.

На світських вечірках телеведуча часто з'являється у відвертих вбраннях. Наприклад, взимку вона прийшла на прийом президента РФ Володимира Путіна до Великого театру в піджаку на голе тіло. Через подібні вчинки зірку часто критикують.

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