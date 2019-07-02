43-річна Канделакі засвітила пишні груди: гарячі фото

Відома російська телеведуча і продюсер Тіна Канделакі поділилася з шанувальниками відвертими знімками.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в червоному комбінезоні з дуже глибоким декольте.
Тіна Канделакі
Фото: instagram/tina_kandelaki
Тіна Канделакі засвітила пишні груди
Фото: instagram/tina_kandelaki
Тіна Канделакі засвітила пишні груди
Фото: instagram/tina_kandelaki
Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали Канделакі компліментами.
"Навіть дівчатам важко не реагувати, Тіна вогонь", "Дуже сексуальна", "Зовсім не вульгарна", "Красуня", — прокоментували люди.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Тіни Канделакі, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.
Тіна Канделакі засвітила пишні груди
Фото: instagram/tina_kandelaki
Тіна Канделакі сексуально позує на камеру
Фото: instagram/tina_kandelaki
Спокуслива Тіна Канделакі
Фото: instagram/tina_kandelaki
Тіна Канделакі засвітила пишні груди
Фото: instagram/tina_kandelaki
Спокуслива Тіна Канделакі
Фото: instagram/tina_kandelaki
Тіна Канделакі у відвертому купальнику
Фото: instagram/tina_kandelaki
Тіна Канделакі сексуально позує на камеру
Фото: instagram/tina_kandelaki
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Канделакі викликала неоднозначну реакцію мережі. Вона опублікувала відео зі спортзалу, де займалася в лосинах із високою талією та короткому топі рожевого кольору.
На світських вечірках телеведуча часто з'являється у відвертих вбраннях. Наприклад, взимку вона прийшла на прийом президента РФ Володимира Путіна до Великого театру в піджаку на голе тіло. Через подібні вчинки зірку часто критикують.
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