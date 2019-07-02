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43-річна Канделакі засвітила пишні груди: гарячі фото

1.3тЧитати матеріал російською

Відома російська телеведуча і продюсер Тіна Канделакі поділилася з шанувальниками відвертими знімками.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в червоному комбінезоні з дуже глибоким декольте.

43-річна Канделакі засвітила пишні груди: гарячі фото

Тіна Канделакі

Фото: instagram/tina_kandelaki

43-річна Канделакі засвітила пишні груди: гарячі фото

Тіна Канделакі засвітила пишні груди

Фото: instagram/tina_kandelaki

43-річна Канделакі засвітила пишні груди: гарячі фото

Тіна Канделакі засвітила пишні груди

Фото: instagram/tina_kandelaki

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"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали Канделакі компліментами.

"Навіть дівчатам важко не реагувати, Тіна вогонь", "Дуже сексуальна", "Зовсім не вульгарна", "Красуня", — прокоментували люди.

43-річна Канделакі засвітила пишні груди: гарячі фото
43-річна Канделакі засвітила пишні груди: гарячі фото
43-річна Канделакі засвітила пишні груди: гарячі фото
43-річна Канделакі засвітила пишні груди: гарячі фото
43-річна Канделакі засвітила пишні груди: гарячі фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Тіни Канделакі, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

43-річна Канделакі засвітила пишні груди: гарячі фото

Тіна Канделакі засвітила пишні груди

Фото: instagram/tina_kandelaki

43-річна Канделакі засвітила пишні груди: гарячі фото

Тіна Канделакі сексуально позує на камеру

Фото: instagram/tina_kandelaki

43-річна Канделакі засвітила пишні груди: гарячі фото

Спокуслива Тіна Канделакі

Фото: instagram/tina_kandelaki

43-річна Канделакі засвітила пишні груди: гарячі фото

Тіна Канделакі засвітила пишні груди

Фото: instagram/tina_kandelaki

43-річна Канделакі засвітила пишні груди: гарячі фото

Спокуслива Тіна Канделакі

Фото: instagram/tina_kandelaki

43-річна Канделакі засвітила пишні груди: гарячі фото

Тіна Канделакі у відвертому купальнику

Фото: instagram/tina_kandelaki

43-річна Канделакі засвітила пишні груди: гарячі фото

Тіна Канделакі сексуально позує на камеру

Фото: instagram/tina_kandelaki

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Канделакі викликала неоднозначну реакцію мережі. Вона опублікувала відео зі спортзалу, де займалася в лосинах із високою талією та короткому топі рожевого кольору.

На світських вечірках телеведуча часто з'являється у відвертих вбраннях. Наприклад, взимку вона прийшла на прийом президента РФ Володимира Путіна до Великого театру в піджаку на голе тіло. Через подібні вчинки зірку часто критикують.

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Особа
Тіна Канделакі
Місце
Росія
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