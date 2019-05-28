43-річна Канделакі розбурхала мережу оголеними грудьми

Відома російська телеведуча і продюсер Тіна Канделакі розбурхала мережу відвертим образом.
43-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки, на яких позує в брючному костюмі і комбінації з дуже глибоким декольте, оголивши груди.
"Дорогі брюнетки! Сьогодні (28 травня. – ред.) наше свято. Думаю, що у кожної з нас був момент неприйняття власної зовнішності. Я довгий час була незадоволена тим, що у мене чорне волосся, очі і брови, а також смаглява шкіра. Не дивно, що уві сні я була довгоногою білявкою. Мрія збулася через 23 роки після мого народження, коли народилася моя дочка Меланія. З дуже красивим поєднанням темно-русявого волосся і блакитних очей, вона стала абсолютною моєю протилежністю. Втім, і вона в один момент пофарбувалася і стала відчайдушною шатенкою", – різналась Канделакі під знімками.
Тіна Канделакі показала глибоке декольте
Instagram @ tina_kandelaki
Вона нагадала, що ми зараз живемо в світі "фантастичного прогресу", в якому колір волосся та інші параметри зовнішності є предметом довільного вибору людини.
"Поки ми не перейшли до біологічного програмування зовнішності на етапі зачаття, я пропоную радіти природній красі, якою нагородила нас і наших дітей природа. Зі святом, дорогі брюнетки! Ну а улюбленим блондинкам скажу: коли ми стаємо вами, це занадто сильно впадає в очі, а ось ви можете стати нами в будь-який момент", – підсумувала телеведуча.
Шанувальники прийшли в захват від пікантного образу Канделакі, зазначивши, що вона виглядає чудово для свого віку.
"Шикарний вид", "Розумниця – красуня", "Ви шикарна", "Ух, хороша", "Чудово виглядаєш, красуня", "Декольте з вином", "Прикрийте сором", – написали шанувальники.
Тіна Канделакі з келихом вина
Instagram @ tina_kandelaki
Шанувальники Канделакі написали, що вона шикарна
Instagram@tina_kandelaki
Шанувальники були в захваті від зовнішності Канделакі
Instagram@tina_kandelaki
Дорогие брюнетки России! Сегодня наш праздник. Думаю, что у каждой из нас был момент неприятия собственной внешности. Я долгое время была недовольна тем, что у меня черные волосы, глаза и брови, а также смуглая кожа. Неудивительно, что во сне я была длинноногой блондинкой.⠀ ⠀ Мечта сбылась через 23 года после моего рождения, когда родилась моя дочь Мелания. С очень красивым сочетанием темно-русых волос и голубых глаз, она стала абсолютной моей противоположностью. Впрочем, и она в один момент покрасилась и стала... отчаянной шатенкой.⠀ ⠀ Несмотря на то, что клише о противостоянии двух идеалов — брюнеток и блондинок — все еще живо, мы живем в мире фантастического прогресса, где цвет волос, глаз и параметры фигуры являются предметом произвольного выбора человека. ⠀ ⠀ Пока мы не перешли к биологическому программированию внешности на этапе зачатия, я предлагаю радоваться естественной красоте, которой наградила нас и наших детей природа. С праздником, дорогие брюнетки! Ну а любимым блондинкам скажу: когда мы становимся вами, это слишком сильно бросается в глаза, а вот вы можете стать нами в любой момент.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Канделакі викликала неоднозначну реакцію мережі. Вона опублікувала відео зі спортзалу, де займалася в лосинах з високою талією, короткому топі рожевого кольору.
На світських вечірках телеведуча часто з'являється у відвертих нарядах. Наприклад, взимку вона прийшла на прийом президента РФ Володимира Путіна до Великого театру в піджаку на голе тіло, через що було видно все до пупка. Через подібні виходи зірку часто критикують.
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