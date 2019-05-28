43-річна Канделакі розбурхала мережу оголеними грудьми

Відома російська телеведуча і продюсер Тіна Канделакі розбурхала мережу відвертим образом.

43-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки, на яких позує в брючному костюмі і комбінації з дуже глибоким декольте, оголивши груди.

"Дорогі брюнетки! Сьогодні (28 травня. – ред.) наше свято. Думаю, що у кожної з нас був момент неприйняття власної зовнішності. Я довгий час була незадоволена тим, що у мене чорне волосся, очі і брови, а також смаглява шкіра. Не дивно, що уві сні я була довгоногою білявкою. Мрія збулася через 23 роки після мого народження, коли народилася моя дочка Меланія. З дуже красивим поєднанням темно-русявого волосся і блакитних очей, вона стала абсолютною моєю протилежністю. Втім, і вона в один момент пофарбувалася і стала відчайдушною шатенкою", – різналась Канделакі під знімками.

Тіна Канделакі показала глибоке декольте Instagram @ tina_kandelaki

Вона нагадала, що ми зараз живемо в світі "фантастичного прогресу", в якому колір волосся та інші параметри зовнішності є предметом довільного вибору людини.

"Поки ми не перейшли до біологічного програмування зовнішності на етапі зачаття, я пропоную радіти природній красі, якою нагородила нас і наших дітей природа. Зі святом, дорогі брюнетки! Ну а улюбленим блондинкам скажу: коли ми стаємо вами, це занадто сильно впадає в очі, а ось ви можете стати нами в будь-який момент", – підсумувала телеведуча.

Шанувальники прийшли в захват від пікантного образу Канделакі, зазначивши, що вона виглядає чудово для свого віку.

"Шикарний вид", "Розумниця – красуня", "Ви шикарна", "Ух, хороша", "Чудово виглядаєш, красуня", "Декольте з вином", "Прикрийте сором", – написали шанувальники.

Тіна Канделакі з келихом вина Instagram @ tina_kandelaki

Шанувальники Канделакі написали, що вона шикарна Instagram@tina_kandelaki

Шанувальники були в захваті від зовнішності Канделакі Instagram@tina_kandelaki

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Канделакі викликала неоднозначну реакцію мережі. Вона опублікувала відео зі спортзалу, де займалася в лосинах з високою талією, короткому топі рожевого кольору.

На світських вечірках телеведуча часто з'являється у відвертих нарядах. Наприклад, взимку вона прийшла на прийом президента РФ Володимира Путіна до Великого театру в піджаку на голе тіло, через що було видно все до пупка. Через подібні виходи зірку часто критикують.

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