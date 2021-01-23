22-річна українка вирішила позбутися 7-го розміру грудей

22-річна українка Анна з Полтави вирішила позбутися 7-го розміру грудей через незручності. Дівчина планує лягти під ніж пластичного хірурга, оскільки її бюст важить 6 кілограмів, що дає велике навантаження на спину.

Про свої труднощі Анна розповіла в шоу "Говорить Україна", що виходить на каналі "Україна". В ефірі дівчина з'явилася зі своїм чоловіком і зізналася, що комплексує через значний розмір грудей: їй складно підібрати одяг, вона відчуває незручності і навіть соромиться показувати бюст чоловікові, оскільки боїться, що він буде розчарований. Тому Анна вирішила піти на серйозний крок – зробити пластичну операцію зі зменшення грудей.

"Я переживаю, щоб через великі груди у мене не виріс горб. Планувала піти на курси манікюру, але через розмір грудей, не можу. Одяг змушена купувати на 2-3 розміри більший, оскільки груди постійно збільшуються. Ще в школі мені сказали, що у мене сколіоз, і що в подальшому потрібно не напружувати хребет. Сьогодні в ділянці шиї відчуваю дискомфорт. Мені подобається моя зовнішність, але груди єдине, що мене турбує", – зізнавалася в ефірі дівчина.

Українка вирішила позбутися 7-го розміру грудей. Скриншот з відео

А ось чоловік Анни проти того, щоб дівчина лягала під ніж хірурга, оскільки у них нещодавно народилася дитина. За словами чоловіка, це серйозне хірургічне втручання і він боїться наслідків.

Щоб заспокоїти чоловіка Анни, "Говорить Україна" запропонувало героїні пройти повне обстеження. В ефірі пластичний хірург запевнив, що у дівчини є всі показання до операції, оскільки це не питання естетики, а здоров'я. Ортопед підтвердив проблеми зі спиною в Анни, які викликані навантаженням, що в майбутньому може призвести до грижі, підвищеного тиску, проблем із зором і навіть інсульту.

Зваживши всі "за" і "проти", Анна зважилася все-таки зменшити груди. До того ж, пластичний хірург заявив, що виконає операцію безкоштовно.

Варто відзначити, власницею найбільших натуральних грудей в Україні вважається Міла Кузнєцова. У дівчини груди 15-го розміру і вона абсолютно не комплексує, а навпаки пишається й активно веде блог у соцмережах.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, ведуча Регіна Тодоренко зізналася, що через схуднення у неї помітно зменшилися груди. Артистка опублікувала фото в бікіні, де видно, що її бюст став істотно меншим.