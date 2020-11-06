18-річна володарка найдовшого волосся двічі потрапила в Книгу рекордів Гіннеса: як вона виглядає

18-річна Ніланші Патель (Nilanshi Patel) потрапила до Книги рекордів Гіннесса як підліток з найдовшим в світі волоссям.

Вперше дівчину визнали 21 листопада 2018 року, повідомляється на сайті Guinness World Records (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

З того моменту Ніланші двічі побила власний рекорд. Два роки тому довжина її волосся становила 1,7 метра. З тих пір вони виросли ще на 30 сантиметрів.

18-річна Ніланші Патель потрапила до Книги рекордів Гіннесса Guinness World Records

18-річна Ніланші Патель потрапила до Книги рекордів Гіннесса Guinness World Records

За словами дівчини, вона почала відрощувати волосся в шість років після того, як їй зробили невдалу стрижку.

"Мені зробили стрижку, дуже погану стрижку. Після цього я вирішила, що ніколи не буду стригти волосся. Я прийняла таке рішення, коли мені було шість років, і з тих пір я не торкалася до довжини волосся", – розповіла Патель.

18-річна Ніланші Патель потрапила до Книги рекордів Гіннесса Guinness World Records

Ніланші Патель потрапила до Книги рекордів Гіннесса Guinness World Records

Відзначимо, що зараз юна володарка довгого волосся ще не вирішила, що буде робити з ними далі.

Ніланші Патель потрапила до Книги рекордів Гіннесса Guinness World Records

Як повідомляв OBOZREVATEL, "рогатий" 61-річний чоловік став рекордсменом Гіннеса після 516 модифікацій тіла.