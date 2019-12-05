18-річна дочка Сінді Кроуфорд сексуально оголилася для гарячого кадру

Дочка легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд, 18-річна Кайя Гербер опублікувала спокусливий знімок.

Так, на фотографії, якою дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram, вона позує повністю голою. Інтимні частини тіла Кайя прикрила ковдрою.

"Прокинутися в Парижі", – коротко підписала кадр Гербер.

Сінді Кроуфорд і Кайя Гербер Інстаграм

Кайя Гербер оголилася на новому фото Інстаграм

Шанувальники прийшли в захват від нового знімка дівчини. Зокрема, багато хто відзначив, що Кайя з віком стає все більше схожа на Сінді Кроуфорд.

Інстаграм Кайі Гербер

Інстаграм Кайі Гербер

Інстаграм Кайі Гербер

Інстаграм Кайі Гербер

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 53-річна американська модель і телеведуча Сінді Кроуфорд поділилася з шанувальниками пікантними знімками. На фото вона позувала в одному лише рушнику в сауні, продемонструвавши спокусливу фігуру.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!