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5 грудня • оновлено в 08:00
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18-річна дочка Сінді Кроуфорд сексуально оголилася для гарячого кадру

1.3т
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Дочка легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд, 18-річна Кайя Гербер опублікувала спокусливий знімок.

Так, на фотографії, якою дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram, вона позує повністю голою. Інтимні частини тіла Кайя прикрила ковдрою.

"Прокинутися в Парижі", коротко підписала кадр Гербер.

Сінді Кроуфорд і Кайя Гербер

Сінді Кроуфорд і Кайя Гербер

Інстаграм

Кайя Гербер оголилася на новому фото

Кайя Гербер оголилася на новому фото

Інстаграм

Новини
53-річну Сінді Кроуфорд помітили на пляжі в купальнику

Шанувальники прийшли в захват від нового знімка дівчини. Зокрема, багато хто відзначив, що Кайя з віком стає все більше схожа на Сінді Кроуфорд.

18-річна дочка Сінді Кроуфорд сексуально оголилася для гарячого кадру

Інстаграм Кайі Гербер

18-річна дочка Сінді Кроуфорд сексуально оголилася для гарячого кадру

Інстаграм Кайі Гербер

18-річна дочка Сінді Кроуфорд сексуально оголилася для гарячого кадру

Інстаграм Кайі Гербер

18-річна дочка Сінді Кроуфорд сексуально оголилася для гарячого кадру

Інстаграм Кайі Гербер

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 53-річна американська модель і телеведуча Сінді Кроуфорд поділилася з шанувальниками пікантними знімками. На фото вона позувала в одному лише рушнику в сауні, продемонструвавши спокусливу фігуру.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Кайя Гербер
Місце
США
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