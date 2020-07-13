11-річна донька української телеведучої поголилась налисо

Донька української телеведучої Валентини Хамайко Соломія, якій незабаром виповниться 11 років, вирішила змінити свій імідж і поголилася налисо.

Відповідні знімки жінка опублікувала в своєму Instagram-акаунті. Телеведуча ранкового шоу "Сніданок. Вихідний" на каналі "1+1" відзначила, що за час карантину її дочці хотілося експериментувати із зовнішністю (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Період пошуку і розуміння себе! Я бачу, як їй одночасно хочеться все: пофарбувати волосся в зелене (на карантині воно було пофарбоване фукарцином в рожеве), збрити волосся. Питаю навіщо, а у відповідь чую "...щоб воно відросло і було густе та красиве", – написала Хамайко.

11-річна донька Валентини Хамайко Соломія поголилася налисо Instagram @valentinakhamaiko

Ведуча підтримала ідею доньки змінити образ. До всіх дій Соломії мати старається відноситися з розумінням.

"Я поважаю її вибір, вона не боїться непорозумінь чи поглядів зі сторони. Вона зробила те, на що ми, дівчата, часто не наважуємось. Боїмося зробити коротку стрижку чи чубчик, бо раптом буде некрасиво!" – додала Хамайко.

Instagram @valentinakhamaiko

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудський актор Брюс Вілліс поголив свою доньку Таллулу налисо під час карантину.