10 фото "жертв" візажистів, яким непоправно зіпсували образ

Кожній із нас довелося дізнатися на собі, що таке невдалий макіяж. А коли його робить професійний візажист – від цього удвічі прикріше.

До того ж багато візажистів свою некомпетентність намагається компенсувати щедрим нанесенням тонального крему, пудри та помади. Після такого майстер-класу хочеться зачинитися вдома і годинами змивати з обличчя цю "красу". OBOZREVATEL оцінив сміливість героїнь цієї добірки, які не намагалися якнайшвидше забути цей страшний сон, а посміялися із себе й опублікували фото свого мейку в мережі.

1. Майстер-клас для цієї дівчини коштував 120 євро (4 тис. грн). Вона опублікувала колаж, який мала вигляд до і після макіяжу.

"Кузина заплатила €120, щоб візажист показав на мені, як робити макіяж. Хто-небудь, врятуйте мене", – підписала вона своє "до/після".

2. На цих кадрах можна побачити, як "фахівець" наносить світлий тон на темну шкіру своєї клієнтки. Макіяж сильно зістарив дівчину й зробив обличчя начебто брудним.

3. Американці на цих фото не пощастило більше, ніж іншим. З таким макіяжем їй довелося бути на власному весіллі. Дівчина зазначила, що навіть не може дивитися на фото з важливого заходу, оскільки мала вигляд на них "як зірка фільмів 18+".

4. Автор цього "шедевра" часто приймає клієнтів і навіть проводить семінари з правильного нанесення макіяжу. Все б добре, але вона буквально зводить нанівець всі старання сірим хайлайтером на грудях і занадто темними вилицями.

5. "Деякі візажисти дивні. Не найжахливіший макіяж, але змушує щулитися. Зліва – пробний макіяж на весілля, праворуч – який я маю вигляд щодня", – підписала своє до/після майбутня наречена.

6. У цьому разі можна обійтися без коментарів. Як підписала своє фото постраждала від рук "професіонала": "Я навіть не знаю, що сказати".

7. На цьому селфі – сумна випускниця. Її макіяж, імовірно, запам'ятається однокласникам надовго.

"Довірила макіяж на випускний візажистові з інстаграму", – написала вона в мережі.

8. Ця дівчина разом із подругою пішли на презентацію косметики одного відомого бренду.

"Я обговорювала стрілки а-ля "котяче око" із самопроголошеною візажисткою, і вона вирішила показати мені, як це робиться", – зазначила молода жінка.

9. Деякі візажисти продовжують шукати себе в надто темному макіяжі, який був у тренді в минулому десятилітті. Кілька шарів тонального крему, кілька кіл навколо очей чорним олівцем, декілька помахів рум'янами й бронзантом по обличчю – і отримуємо таку красу.

10. Блогер із невеликою аудиторією ризикнула привернути до себе увагу яскравою зовнішністю. І трохи перестаралася. Фарбування волосся а-ля Біллі Айліш вийшло з-під контролю, і біля коріння колір став жовтим, а візажистка явно перестаралася зі слоями косметики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися фото дивних приладів для краси. Так, за старих часів були страшні та часом безглузді пристосування для того, щоб зробити ямочки на щоках або захистити макіяж від снігу. Однак із часом вони показували свою безрезультативність.