Бажання на Старий Новий рік: як загадати, щоб воно збулося

Ніч з 13 на 14 січня є відмінним часом для того, щоб загадати бажання, якщо ви не встигли це зробити на Новий рік.

Часто, мріючи, людина вже вірить в те, що бажання може здійснитися. Порадами про те, якими способами це краще зробити, поділився портал DailyHoro.

Для початку потрібно обміркувати своє бажання і чітко його сформулювати. Часто люди хочуть все і багато, але краще буде попросити у Всесвіту саме те, про що ви довго мріяли. Напишіть своє бажання на папері або просто постійно уявляйте те, що хочете отримати.

Старий Новий рік vgoroden.ru

Вночі сконцентруйтеся на своїй мрії і відкиньте всі сумніви, що вона може не збутися. Найкраще — це весь час думати про неї і візуалізувати так, ніби вона вже збулася. Адже для того, щоб мрії стали реальністю, треба повірити в диво. Важливо правильно сформулювати бажання і не використовувати частку "не".

Під час того, як ви уявляєте, постарайтеся перебувати в гарному настрої і думати тільки в позитивному ключі. Ваша мрія повинна бути доброю, інакше вона не здійсниться.

Опівночі з 13 на 14 січня, ще раз напишіть свою мрію на аркуші паперу і обов'язково закінчите її словами: "Моє бажання здійсниться!".

Далі слід позбутися листа: його можна закопати або спалити. Обов'язковою умовою є те, щоб ніхто не дізнався про зроблений ритуал. Далі слід на якийсь час забути про своє бажання, але через кілька днів ще раз уявити його детально, коли ви будите в гарному настрої. Якщо ви мрієте подорожувати, візуалізуйте в своїй свідомості навіть вулиці, по яких ви хочете прогулятися.

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