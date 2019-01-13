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Бажання на Старий Новий рік: як загадати, щоб воно збулося

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Ніч з 13 на 14 січня є відмінним часом для того, щоб загадати бажання, якщо ви не встигли це зробити на Новий рік.

Часто, мріючи, людина вже вірить в те, що бажання може здійснитися. Порадами про те, якими способами це краще зробити, поділився портал DailyHoro.

Для початку потрібно обміркувати своє бажання і чітко його сформулювати. Часто люди хочуть все і багато, але краще буде попросити у Всесвіту саме те, про що ви довго мріяли. Напишіть своє бажання на папері або просто постійно уявляйте те, що хочете отримати.

Старий Новий рік

Старий Новий рік

vgoroden.ru

Вночі сконцентруйтеся на своїй мрії і відкиньте всі сумніви, що вона може не збутися. Найкраще — це весь час думати про неї і візуалізувати так, ніби вона вже збулася. Адже для того, щоб мрії стали реальністю, треба повірити в диво. Важливо правильно сформулювати бажання і не використовувати частку "не".

Під час того, як ви уявляєте, постарайтеся перебувати в гарному настрої і думати тільки в позитивному ключі. Ваша мрія повинна бути доброю, інакше вона не здійсниться.

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Опівночі з 13 на 14 січня, ще раз напишіть свою мрію на аркуші паперу і обов'язково закінчите її словами: "Моє бажання здійсниться!".

Далі слід позбутися листа: його можна закопати або спалити. Обов'язковою умовою є те, щоб ніхто не дізнався про зроблений ритуал. Далі слід на якийсь час забути про своє бажання, але через кілька днів ще раз уявити його детально, коли ви будите в гарному настрої. Якщо ви мрієте подорожувати, візуалізуйте в своїй свідомості навіть вулиці, по яких ви хочете прогулятися.

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Тема
Старий Новий рік
Місце
Україна
Теги
Старий Новий РікПсихологія
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