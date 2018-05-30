Зірка "Трої" чекає первістка

41-річна актриса Діана Крюгер, яка зіграла Єлену в культовому фільмі "Троя", чекає дитину.
Діана вагітна первістком від свого бойфренда, 49-річного актора Норман Рідуса. Про це передає Us Weekly.
Чутки про поповнення в сім'ї актриси почали поширювати у середині травня. Тоді Крюгер з'являлася на Каннському фестивалі в сукнях виключно вільних фасонів, які дозволяли їй приховати зміни у фігурі.
Діана Крюгер на Каннському кінофестивалі
Діана Крюгер на Каннському кінофестивалі
Крім того, Діана утримувалася від алкоголю.
Ось як виглядає остання фотографія в її Instagram-акаунті:
Шанувальники артистки вже почали вітати її з майбутнім народженням дитини.
Для Діани це буде перша дитина, а у Нормана Рідуса вже є 18-річний син Мінгус Люсьєн Рідус від відносин з моделлю Хеленою Крістенсен.
Діана Крюгер і Норман Рідус
Elle
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