Зірка "Танців з зірками" вперше показала обличчя дочки та викликала ажіотаж в мережі

Українська балерина, суддя телешоу "Танці з зірками" Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов провели першу фотосесію дочки для журналу.

Зіркова пара протягом п'яти років приховувала маленьку Настю від сторонніх очей. Першими фото Кухар поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Знайомтеся, це Настя! Якби ви бачили, як ця маленька принцеса готувалася до зйомки, підбирала вбрання, як світилися від щастя очі... Вона усім сусідам розповіла, що у неї буде фотосесія і те, що її нарешті покажуть", – розповіла балерина.

Кухар вперше показала обличчя дочки instagram / ekaterinakukhar_official

Шанувальники дуже зраділи, коли нарешті побачили дитину, побажавши їй щастя і здоров'я.

"Маленька красуня", "На тата схожа", "Батькова дочка", "Малятко", "Катрусю, ви так схожі, що не можу передати словами! Така мила й гарна дівчинка. Бажаю цій квіточці тільки найпрекраснішого та найчарівнішого" , – написали шанувальники.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов з дітьми Фото: Viva!

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні стало відомо, що Кухар і Стоянов офіційно одружилися в грудні 2018 року. Церемонія відбулася у США. Парочка тоді не виключала можливості ще раз відсвяткувати цю подію на батьківщині.

Як відомо, Кухар і Стоянов виховують двох дітей: сина Тимура та дочку Настю. Хлопчика пара вже показувала публіці, а ось обличчя дівчинки до цього моменту ховали. До весілля Катерина і Олександр прожили разом 10 років.

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