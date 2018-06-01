Зірка "Сватів" вперше стане мамою

Молода українська актриса Анна Кошмал, відома за роллю Жені Ковальової в серіалі "Свати", вперше стане мамою.

Про те, що артистка чекає первістка, розповів український телеведучий, продюсер фільму "Скажені весілля" Юрій Горбунов виданню "Сегодня".

Раніше він стверджував, що збирається запросити Кошмал зіграти головну роль у його фільмі, проте виявилося, що вона дісталася іншій актрисі.

Анна Кошмал Instagram @smorkovkina

"Коли Анна Кошмал оголосила про те, що чекає дитину, ми зрозуміли, що не вкладаємося в наші графіки, і почали шукати інших героїнь. Потім ми знайшли Поліну Василину і дуже зраділи її кандидатурі", - поділився Горбунов.

Нагадаємо, у фільмі "Скажені весілля" зіграє також популярний український співак Олег Винник.

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