Зірка "Моєї прекрасної няні" розповіла, чому приховувала вагітність

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка відома за головною ролю в популярному серіалі 2000-х "Моя прекрасна няня", розповіла, чому тримала в секреті вагітність.

Таке зізнання зірка, яка стала мамою втретє, зробила в інтерв'ю жіночому журналу Hello, свіжий номер якого вийде пізніше, передає "Viva".

Довгий час ніхто не знав, що Заворотнюк чекає дитину. Вона зізналася, що намагалася не світитися на публіці, поки не упевниться, що все буде добре.

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"Я намагалася тримати все в таємниці і просто зникла на час. Було страшно, що якщо щось піде не так, то мене почнуть активно жаліти. Я пройшла всі необхідні обстеження у лікарів, отримала від них схвалення і підтвердження, що все добре" , – пояснила вона.

instagram.com/a_zavorotnyuk

За словами актриси, це її інтимний момент. Точне також вона себе вела під час першої та другої вагітності. Про те, що вона чекала дитину, знали тільки родичі, а її дорослі діти переживали і підтримували.

"Я нікого не засуджую, але особисто для мене це неприйнятно. Це такий інтимний момент. Я не знімалася ні під час першої, ні під час другої вагітності", – додала Заворотнюк.

instagram.com/a_zavorotnyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року на Заворотнюк напали озброєні грабіжники. Якщо враховувати, що вона народила в березні, на той момент зірка вже була вагітною.

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