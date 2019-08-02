Які продукти не можна давати дітям: Комаровський дав відповідь

Маленьким дітям до 4-ох років не можна давати щільні продукти, які погано жуються під час харчування.
Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив відомий український лікар Євген Комаровський, уточнивши, чим потрібно годувати малюків.
За його словами, з особливою обережністю потрібно давати такі продукти: горіхи, насіння; тверді овочі і фрукти (яблуко, морква); попкорн; льодяники й іриски.
Діти - харчування
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"Не давайте дітям до 3 років неочищені фрукти й фрукти з кісточками (вишня, черешня, слива і т. П.). Не годуйте дітей, які вже вміють сидіти, коли вони лежать", – застеріг він.
Також Комаровський порадив батькам стежити за тим, щоб поруч з немовлям не було дрібних предметів, які він може взяти в рота. Крім того, ні в якому разі не давати малюкам до 5 років іграшки з дрібними частинами, які можут від'єднатися, і зберігати дрібні побутові предмети.
Доктор пояснив, що такі методи обережності пояснюються слабким дихальним апаратом у малюків, а також не вмінням жувати їжу. Дітям складніше очистити дихальні шляхи, якщо туди потрапило щось зайве.
Питання: ⠀ У мене з'явився онук, вже 10 місяців. Нещодавно, коли я тримав його на руках, він зірвав яблуко з дерева і з задоволенням запустив в нього зубки. Скільки у нього було радості! ⠀ Але раптом він поперхнувся шматочком, закашлявся і розплакався. Я отримав наганяй від всіх домашніх. Тепер знову він жує тільки пюре. Так навіщо тоді дитині зуби? У мене діти до року гризли все! ⠀ Відповідь: ⠀ Для початку головне: у дітей молодшого віку має місце небезпечне поєднання кількох факторів - діти вже вміють кусати, але ще погано вміють (або взагалі не вміють) жувати. До того ж для них характерні важливі фізіологічні особливості - в порівнянні з дорослими у них слабкіше дихальні м'язи і, відповідно, слабкіше сила кашльового поштовху, тобто їм складніше очистити дихальні шляхи при попаданні туди стороннього тіла. Чим дитя молодше, тим ці фактори більш актуальною, але треба розуміти, що все не дуже страшно, поки зубів немає взагалі: чим відкусити, так нічим і вдавитися. Але після появи зубів перші 6 – 12 місяців реально небезпечні. ⠀ Що треба: ⠀ 1⃣ Вивчити правила надання невідкладної допомоги. ⠀ 2⃣ Там же вивчити правила профілактики. Нагадую: 👉 Не дозволяйте дітям брати в рот сторонні предмети. 👉 Обмежуйте розмови під час їжі, не дозволяйте дитині говорити з їжею в роті. 👉 Під час їжі не провокуйте ситуації, які можуть викликати сміх. 👉 Не намагайтеся давати ліки або годувати дитину під час плачу. 👉 Не давайте дитині надірвані соски. ⠀ 👉 Не дозволяйте дітям активно рухатися з їжею або жувальною гумкою в роті. ⠀ 👉 Не використовуйте в харчуванні дітей до 4 років щільні, погано жують продукти. Особлива обережність: ⠀ 🔴 горіхи, насіння; ⠀ 🔴 тверді овочі і фрукти (яблуко, морква); ⠀ 🔴 попкорн; ⠀ 🔴 льодяники і іриски. ⠀ 👉 Не давайте дітям до 3 років неочищені фрукти і фрукти з кісточками (вишня, черешня, слива і т. П.). ⠀ 👉 Не годуйте лежачи дітей, які вже вміють сидіти. ⠀ 👉 Слідкуйте, щоб поруч з немовлям не було дрібних предметів, які він може взяти в рот. ⠀ 👉 Не давайте дітям до 5 років іграшки з від'єднувати дрібними частинами. ⠀ 👉 Зберігайте дрібні побутові предмети поза досяжністю дітей.
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