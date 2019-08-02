Які продукти не можна давати дітям: Комаровський дав відповідь

Маленьким дітям до 4-ох років не можна давати щільні продукти, які погано жуються під час харчування.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив відомий український лікар Євген Комаровський, уточнивши, чим потрібно годувати малюків.

За його словами, з особливою обережністю потрібно давати такі продукти: горіхи, насіння; тверді овочі і фрукти (яблуко, морква); попкорн; льодяники й іриски.

Діти - харчування pixabay

"Не давайте дітям до 3 років неочищені фрукти й фрукти з кісточками (вишня, черешня, слива і т. П.). Не годуйте дітей, які вже вміють сидіти, коли вони лежать", – застеріг він.

Також Комаровський порадив батькам стежити за тим, щоб поруч з немовлям не було дрібних предметів, які він може взяти в рота. Крім того, ні в якому разі не давати малюкам до 5 років іграшки з дрібними частинами, які можут від'єднатися, і зберігати дрібні побутові предмети.

Доктор пояснив, що такі методи обережності пояснюються слабким дихальним апаратом у малюків, а також не вмінням жувати їжу. Дітям складніше очистити дихальні шляхи, якщо туди потрапило щось зайве.

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