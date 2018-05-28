Як звичайна мама: Кейт Міддлтон в дешевому вбранні була помічена з дітьми на скачках

Минулі вихідні герцогиня Кейт Міддлтон провела зі старшими дітьми - принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою.

Сім'я відправилася на скачки Houghton Horse Trials в Норфолку. Цей вихід герцогині Кембриджської та її дітей був неофіційним - вони просто приїхали подивитися кінні змагання.

Папарацці вдалося зробити кілька знімків Кейт з дітьми.

Для виходу в світ герцогиня вибрала бавовняне плаття з відкритими плечима і вишивкою від Zara, вартістю 70 доларів.

На фото видно, як трирічна принцеса Шарлотта ласує морозивом.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що в мережу потрапили скандальні знімки Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Знімки були зроблені в період з 2005 по 2008 роки.