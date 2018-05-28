Як звичайна мама: Кейт Міддлтон в дешевому вбранні була помічена з дітьми на скачках

Минулі вихідні герцогиня Кейт Міддлтон провела зі старшими дітьми - принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою.
Сім'я відправилася на скачки Houghton Horse Trials в Норфолку. Цей вихід герцогині Кембриджської та її дітей був неофіційним - вони просто приїхали подивитися кінні змагання.
Папарацці вдалося зробити кілька знімків Кейт з дітьми.
Для виходу в світ герцогиня вибрала бавовняне плаття з відкритими плечима і вишивкою від Zara, вартістю 70 доларів.
27, May 2018 ... Kate, George, and Charlotte attend the Houghton Horse trials & Kate's dress is @zara $ 69.90 USD. 🇬🇧🇬🇧🇬🇧👑👑👑❤️❤️❤️ # avankhsherwani # katemiddleton # duchessofcambridge # erbil # hawler # kurdistan # princewilliam # princegeorge # princesscharlotte # kensingtonpalace # PrinceGeorge # buckinghampalace # London # buckinghampalace
На фото видно, як трирічна принцеса Шарлотта ласує морозивом.
Раніше OBOZREVATEL повідомив, що в мережу потрапили скандальні знімки Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Знімки були зроблені в період з 2005 по 2008 роки.