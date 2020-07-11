Як влітку провести час з дітьми: 5 корисних ідей

Літо – це особливий час, коли в дітей та їхніх батьків з'являються нові види розваг і занять.

Однак, оскільки 2020 року діє карантин, можливості сімей є дещо обмеженими. OBOZREVATEL пропонує п'ять простих ідей для корисного проведення часу в домашній обстановці.

Домашній кіносеанс

Влаштуйте вдома веселі вечори під перегляд улюблених фільмів. Запасіться попкорном, печивом, фруктами і проводьте час разом з сім'єю.

Дивіться з дітьми улюблені фільми Pixabay

Спільна випічка

Залучати до приготування їжі дітей не тільки весело, але й корисно. Покличте дітей, коли будете готувати їхні улюблені страви: наприклад, яскраву випічку або домашнє морозиво.

Поставте намет

Поставте намет в кімнаті або у дворі. Якщо живете в приватному будинку, можна розпалити багаття і підсмажити дітям зефіркі та зварити какао. Пікнік можна супроводити цікавими історіями.

З дітьми корисно займатися спільною творчістю, наприклад, створити альбом літа 2020 Pixabay

Ігровий вечір з родиною

Влаштовуйте ігрові вечора з сім'єю: можна грати в настільні ігри, збирати разом пазли, влаштувати шоу талантів або виставу з нескладним сценарієм і записати її на відео.

Зробіть альбом

Створіть разом з дітьми альбом літа 2020 року з фотографіями, малюнками, наклейками, записами та іншими спогадами.

Раніше OBOZREVATEL назвав чотири способи, як сім'ї щасливо пережити карантин.