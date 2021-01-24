Як швидко і без стресу зібрати дитину в садок: слушні поради

Часто дитина втрачає бажання ходити до дитячого садка через стрес під час ранкових зборів.

У результаті мама спізнюється на роботу, а малюк навіть не встигає отямитися, перш ніж потрапляє до галасливої групи. Щоб збиратися швидше і без нервів, необхідно дотримуватись деяких простих рекомендацій, пише "Мой ребенок".

Здоровий сон

Ліжко дитини повинно бути зручним і ортопедичним, а кімнату перед сном обов'язково потрібно провітрювати. Також рекомендується дотримуватися режиму дня і прокидатися в один і той же час у будні й вихідні.

Слідкуйте за здоров'ям і бадьорістю дитини

Необхідно стежити за тим, щоб дитина отримувала необхідну їй кількість вітамінів і мікроелементів, вживала свіжі овочі та фрукти протягом дня. Корисно також виробити звичку робити невелику розминку вранці.

Часто дитина втрачає бажання ходити до садка через стрес під час ранкових зборів Unsplash

Навчіть дитину бути самостійною

Якщо дитина з раннього віку буде вміти одягатися сама, це не тільки полегшить їй життя в садку, але й буде правильною інвестицією в розвиток.

Готуйтеся з вечора

Якщо ви не жайворонок, бажано підготувати всі необхідні речі з вечора. Багатьом простіше пізніше лягти, ніж встати вранці на півгодини раніше.

Настрій батьків прямо впливає на дитину Unsplash

Будьте в доброму гуморі та не зривайтеся на дітей

Настрій батьків прямо впливає на дитину. Не зривайтеся на дитину і не кричіть, будьте ласкаві й спокійні, а якщо у вас є якісь претензії або серйозні питання, краще відкласти розмову на вечір.

Говоріть з дитиною дорогою до дитячого садка

Поговоріть з дитиною дорогою до садка про новий мультфільм або його улюблені персонажі, розкажіть цікаві історії або смішні віршики. Тоді ваш син або донька з нетерпінням чекатимуть хвилини, коли ви вийдете з ними з дому.

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