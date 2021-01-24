Як швидко і без стресу зібрати дитину в садок: слушні поради

Часто дитина втрачає бажання ходити до дитячого садка через стрес під час ранкових зборів.

У результаті мама спізнюється на роботу, а малюк навіть не встигає отямитися, перш ніж потрапляє до галасливої групи. Щоб збиратися швидше і без нервів, необхідно дотримуватись деяких простих рекомендацій, пише "Мой ребенок".

Ліжко дитини повинно бути зручним і ортопедичним, а кімнату перед сном обов'язково потрібно провітрювати. Також рекомендується дотримуватися режиму дня і прокидатися в один і той же час у будні й вихідні.

Необхідно стежити за тим, щоб дитина отримувала необхідну їй кількість вітамінів і мікроелементів, вживала свіжі овочі та фрукти протягом дня. Корисно також виробити звичку робити невелику розминку вранці.

Якщо дитина з раннього віку буде вміти одягатися сама, це не тільки полегшить їй життя в садку, але й буде правильною інвестицією в розвиток.

Якщо ви не жайворонок, бажано підготувати всі необхідні речі з вечора. Багатьом простіше пізніше лягти, ніж встати вранці на півгодини раніше.

Настрій батьків прямо впливає на дитину. Не зривайтеся на дитину і не кричіть, будьте ласкаві й спокійні, а якщо у вас є якісь претензії або серйозні питання, краще відкласти розмову на вечір.

Поговоріть з дитиною дорогою до садка про новий мультфільм або його улюблені персонажі, розкажіть цікаві історії або смішні віршики. Тоді ваш син або донька з нетерпінням чекатимуть хвилини, коли ви вийдете з ними з дому.

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