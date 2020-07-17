Як розповісти дитині про розлучення: поради від психолога

Ведучий програми "Кохання на виживання" і психолог за освітою Олег Кензов розповів, що навіть мирне розлучення батьків стане болісним процесом для дитини. Тому важливо знати, як повідомити, що тато і мама більше не разом.

У 2015 році Кензов також пережив розлучення. Тоді його дочці Евеліні було два роки. Тому чоловік вирішив поділитися цінними порадами з іншими, пише Новий канал.

Не мовчати

Багато батьків під час розлучення нічого не розповідають дітям, щоб захистити їх від хвилювань. Інші, навпаки, вивалюють на дітей всі свої емоції. Обидві стратегії поведінки неправильні.

Якщо батьки нічого не розповідають дитині, та може вирішити, що напруження вдома – через неї. Інша крайність – коли один з батьків бере дитину "в спільники" проти партнера. Таке навантаження дитячій психіці витримати складно.

Важливо одразу розповісти дитині про розлучення UaUa.INFO

Не брехати

Не потрібно розповідати казки, що тато чи мама поїхали в тривале відрядження. Коли дитина дізнається правду, авторитет батька чи матері в його очах буде зруйнований. Також не потрібно вплутувати дитину в конфлікт. Якщо ви відчуваєте, що не здатні впоратися зі своїми емоціями, знайдіть дорослу людину, якій зможете розповісти про переживання та отримати підтримку.

Говорити про почуття та майбутнє

Якщо дитина помітила ваш смуток, страх або злість, не розповідайте, що йому "наснилося". Скажіть, що зараз ви засмучені, але це не вона стала причиною ваших переживань.

Дітям важливо знати, як розлучення вплине на них: де і з ким вони будуть жити, як часто будуть бачити іншого з батьків, з ким проводитимуть вихідні та канікули тощо. Не забувайте повторювати, що навіть якщо тато і мама не разом, вони, як і раніше, люблять дитину, і будуть про неї піклуватися.

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