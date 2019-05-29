Вижила з дому: Маркл потрапила в новий конфлікт з персоналом

Дружина британського принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл потрапила в чергову конфліктну ситуацію, звільнивши няню свого сина через два тижні роботи. Причиною розбіжностей нібито став нестерпний характер Маркл.

Так, в пресі повідомили, що конфлікт няні з Меган трапився через те, що герцогиня хоче повністю контролювати все, що відбувається в її будинку. Також вона відмовляється приймати допомогу з боку, пише Express.

Західні журналісти з'ясували, що няня, яка доглядає за маленьким Арчі, не могла виконувати свої службові обов'язки. Меган нібито постійно робила критичні зауваження, і це дратувало співробітницю.

Меган Маркл Журнал OK!

"Меган ігнорує чужу допомогу. Вона вважає, що ніхто не може доглядати за дитиною крім неї самої", – розповіло джерело, наближене до пари.

Раніше повідомлялося, що герцог і герцогиня Сассекські взагалі не планували використовувати послуги няні, але через велику зайнятість їм довелося підшукати кваліфіковану співробітницю. Також за дитиною доглядала і мати Меган, але навіть їй колишня актриса не могла повноцінно довірити турботу про малюка.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі Cosmopolitan

"Вона залишала Арчі з мамою всього на кілька хвилин, щоб сходити в душ. Вибігає звідти і тут же забирала дитину собі", – заявило джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 травня 2019 року в принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію.

Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримає титул лорда Сассекського.

Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!