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/діти

Вижила з дому: Маркл потрапила в новий конфлікт з персоналом

1.2тЧитати матеріал російською

Дружина британського принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл потрапила в чергову конфліктну ситуацію, звільнивши няню свого сина через два тижні роботи. Причиною розбіжностей нібито став нестерпний характер Маркл.

Так, в пресі повідомили, що конфлікт няні з Меган трапився через те, що герцогиня хоче повністю контролювати все, що відбувається в її будинку. Також вона відмовляється приймати допомогу з боку, пише Express.

Західні журналісти з'ясували, що няня, яка доглядає за маленьким Арчі, не могла виконувати свої службові обов'язки. Меган нібито постійно робила критичні зауваження, і це дратувало співробітницю.

Меган Маркл

Меган Маркл

Журнал OK!

"Меган ігнорує чужу допомогу. Вона вважає, що ніхто не може доглядати за дитиною крім неї самої", – розповіло джерело, наближене до пари.

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Раніше повідомлялося, що герцог і герцогиня Сассекські взагалі не планували використовувати послуги няні, але через велику зайнятість їм довелося підшукати кваліфіковану співробітницю. Також за дитиною доглядала і мати Меган, але навіть їй колишня актриса не могла повноцінно довірити турботу про малюка.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі

Cosmopolitan

"Вона залишала Арчі з мамою всього на кілька хвилин, щоб сходити в душ. Вибігає звідти і тут же забирала дитину собі", – заявило джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Меган Марклпринц Гаррі
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Веселова Жанна
Веселова Жанна
Моя искpeнняя 6лагодapноcть вceм тем, ктo пoказaл мнe чyдo-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁ryppss Прocто прoйдя опроc получилa почти пoлyгодовyю зapплaтy)) Пользуйтеcь, пoка ecть возмoжность=)
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