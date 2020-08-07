В Україні відкрився художньо-освітній проект для дітей "Перший крок у велике мистецтво"
Національна оперета України за підтримки Українського культурного фонду презентує новий мистецько-освітній проєкт для дітей "Перший крок у велике мистецтво".
В рамках проєкту створюються чотири вистави, які познайомлять дітей зі світом творчості та музики. Прем'єра відбудеться цієї осені, щоправда, спочатку в онлайн-форматі, задля безпеки наших маленьких глядачів. Перед командою проєкту нелегке завдання – підготувати чотири повноцінні вистави для малої сцени за короткий термін та ще й в незвичних карантинних умовах.
У нас в театрі оперети завжди був гарний темп роботи. Команда театру, крім вистав, організовує ще й фестивалі та багато інших різноманітних мистецьких подій, тож до нових викликів – не звикати. А додає нам наснаги важливість такого проєкту, адже ми хочемо зацікавити дітей музикою, розказати про музичні інструменти, традиційні і зовсім оригінальні, про творчість знаних композиторів, представимо цікаві факти та легенди світу музики. І, хтозна, можливо, ці перші кроки у мистецтво стануть великою дорогою любові та творчості у їхньому житті. Це – наша надмета, – розповідає менеджерпроєкту Тетяна Зілінська.
Національна оперета готує для дітей чотири вистави з неповторними пригодами. Кожна з них несе своє тематичне забарвлення. Одна вистава – про розвиток джазового мистецтва, друга – про те, як українська колискова вплинула на створення джазового хіта і про всесвітньовідомого джазмена, який народився в Україні! В іншій виставі – разом з героями вистав вирушимо у творчу подорож до Африки, дізнаємося, чому ритм такий важливий, побачимо і почуємо чимало африканських музичних інструментів - в основному, звісно, це різноманітні барабани, а не тільки вже більш звичні джембе. Ще одна історія – про давні українські інструменти, легенди та реальні історії про їх виникнення, їх атмосферне звучання. А ще глядачі дізнаються про барвисті та неочікувані переплетення традицій, музики, побуту в різних країнах – наприклад, про те, чому корида вплинула на один з найвідоміших танців, який став візитівкою Іспанії.
Я вже давно працюю над різними проєктами як художник і режисер. Симбіоз мого досвіду неабияк допомагає у створенні нового творчого продукту "Перший крок у велике мистецтво". Працювати у театрі тим й цікаво, що він поєднує в собі фактично всі види мистецтв. Думаю, що справжня магія музики, театру й мистецтва в цілому полягає саме в тому, що його важко відділити від свого буденного життя, як неможливо відділити від людини дихання, - зазначає режисер вистав Богдан Поліщук.
Вистави заплановані, як справжній мікс пригод… з пластичними рішеннями, грою на музичних інструментах, вокалом, тіньовим театром і, обов’язково, цікавими героями. Саме так ми хочемо відкрити для дітей красу світу музики, навчити краще розуміти її.
Прем’єра проєкту "Перший крок у велике мистецтво" запланована на жовтень у новому театральному сезоні Національної оперети України. А поки що є можливість спостерігати за перебігом подій, репетиціями, підготовчим етапом через соціальні мережі, адже команда проєкту висвітлює увесь творчий процес. Не пропустіть і готуйтеся до пригод у світі музики разом з нами!
Сторінка проекту в Інстаграм.
Сторінка проекту в Фейсбук.