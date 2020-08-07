Національна оперета України за підтримки Українського культурного фонду презентує новий мистецько-освітній проєкт для дітей "Перший крок у велике мистецтво".

В рамках проєкту створюються чотири вистави, які познайомлять дітей зі світом творчості та музики. Прем'єра відбудеться цієї осені, щоправда, спочатку в онлайн-форматі, задля безпеки наших маленьких глядачів. Перед командою проєкту нелегке завдання – підготувати чотири повноцінні вистави для малої сцени за короткий термін та ще й в незвичних карантинних умовах.

У нас в театрі оперети завжди був гарний темп роботи. Команда театру, крім вистав, організовує ще й фестивалі та багато інших різноманітних мистецьких подій, тож до нових викликів – не звикати. А додає нам наснаги важливість такого проєкту, адже ми хочемо зацікавити дітей музикою, розказати про музичні інструменти, традиційні і зовсім оригінальні, про творчість знаних композиторів, представимо цікаві факти та легенди світу музики. І, хтозна, можливо, ці перші кроки у мистецтво стануть великою дорогою любові та творчості у їхньому житті. Це – наша надмета, – розповідає менеджерпроєкту Тетяна Зілінська.

В Україні відкрився художньо-освітній проект для дітей "Перший крок у велике мистецтво" Фото: Прес-служба Національної оперети України

Національна оперета готує для дітей чотири вистави з неповторними пригодами. Кожна з них несе своє тематичне забарвлення. Одна вистава – про розвиток джазового мистецтва, друга – про те, як українська колискова вплинула на створення джазового хіта і про всесвітньовідомого джазмена, який народився в Україні! В іншій виставі – разом з героями вистав вирушимо у творчу подорож до Африки, дізнаємося, чому ритм такий важливий, побачимо і почуємо чимало африканських музичних інструментів - в основному, звісно, це різноманітні барабани, а не тільки вже більш звичні джембе. Ще одна історія – про давні українські інструменти, легенди та реальні історії про їх виникнення, їх атмосферне звучання. А ще глядачі дізнаються про барвисті та неочікувані переплетення традицій, музики, побуту в різних країнах – наприклад, про те, чому корида вплинула на один з найвідоміших танців, який став візитівкою Іспанії.

Я вже давно працюю над різними проєктами як художник і режисер. Симбіоз мого досвіду неабияк допомагає у створенні нового творчого продукту "Перший крок у велике мистецтво". Працювати у театрі тим й цікаво, що він поєднує в собі фактично всі види мистецтв. Думаю, що справжня магія музики, театру й мистецтва в цілому полягає саме в тому, що його важко відділити від свого буденного життя, як неможливо відділити від людини дихання, - зазначає режисер вистав Богдан Поліщук.

Вистави заплановані, як справжній мікс пригод… з пластичними рішеннями, грою на музичних інструментах, вокалом, тіньовим театром і, обов’язково, цікавими героями. Саме так ми хочемо відкрити для дітей красу світу музики, навчити краще розуміти її.

В Україні відкрився художньо-освітній проект для дітей "Перший крок у велике мистецтво" Фото: Прес-служба Національної оперети України

Прем’єра проєкту "Перший крок у велике мистецтво" запланована на жовтень у новому театральному сезоні Національної оперети України. А поки що є можливість спостерігати за перебігом подій, репетиціями, підготовчим етапом через соціальні мережі, адже команда проєкту висвітлює увесь творчий процес. Не пропустіть і готуйтеся до пригод у світі музики разом з нами!

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