У листопаді в Чорногорії відбудуться дні молодих українських талантів

Дні молодих українських талантів в Чорногорії відбудуться 2-9 листопада 2020 р. у культурно-інформаційному центрі " Budo Tomovic " у столиці Чорногорії Подгориці. В рамках заходу буде представлена виставка юних українських художників МАЛЮЙ.UA та концерт молодих українських артистів.

Чорногорці побачать 55 кращих робот Всеукраїнського художнього фестивалю МАЛЮЙ.UA, що проводився впродовж двох місяців і зібрав творіння юних українських художників зі всієї України віком від 5 до 21 року, серед яких є роботи дітей-сиріт, переселенців та дітей з місць біля лінії розмежування. Юні митці показали надзвичайно цікаве бачення і чудову майстерність - у виконанні робіт використовувались різні техніки і матеріали: масло, акварель, гуаш, вугілля, пастель, олівці, туш, лінери, рапідографи, змішані техніки, планшет. Переможців обирало поважне журі, яке складалося з чорногорських митців та діячів культурної сфери: знамениті чорногорські художники Роман Джуранович, Мірко Драгович, Хайдана Костич, Матан Вуксевич, Ліліяна Колунджич, директор KIC "Budo Tomovic" Сніжана Буржан, педагог Музеїв і Галерей Подгориці Ваня Вукович, директор культурного центру "Nikola Đurković" в Которі Тетяна Ільцев Мільєнович і Президент Асоціації образотворчих митців Чорногорії Ігор Раксевич. Голова журі – директор Національного музею Чорногорії, директор Управління із захисту культурної спадщини Чорногорії, член Національної комісії у справах ЮНЕСКО Анастасія Міранович.

Дні молодих українських талантів в Чорногорії Прес-служба

На урочистому відкритті Днів молодих українських талантів в Чорногорії відбудеться концерт молодих українських артистів, в якому візьмуть участь Любов Гриценко, Даніела Дмитрієва, Софія Сальваріду, Софія Єгорова.

Любов Гриценко. Прес-служба

Любов Гриценко, 13 років, артистка школи естрадної майстерності і продюсерського центру "Talant Production". Володарка неймовірного тембру голосу, Люба втілює образ самої України. Переможниця багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів, вона представляла Україну на знакових заходах в різних країнах світу.

Даніела Дмитрієва. Прес-служба

Даніела Дмітрієва, 12 років, американка українського походження. З двох років дівчинка займається вокалом і танцями. Декілька років Даніела прожила в Лондоні, де вдосконалювала свої музичні та хореографічні здібності, а повернувшись до Києва, зробила новий крок у розвитку своїх талантів у школі естрадної майстерності і продюсерському центрі "Talant Production".

Софія Сальваріду. Прес-служба

Софія Сальваріду, 13 років, народилася та багато років проживала в Греції, де брала участь у дипломатичних заходах, а в Україні виступала разом із найвідомішими артистами на головних майданчиках країни. Жодного фестивалю Софія не залишала без призового місця, її талант зробив її лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалів.

Софія Єгорова. Прес-служба фестивалю

Софія Єгорова - 20-річна співачка і акторка, гордість України - за її тендітними плечима понад 200 перемог на міжнародних конкурсах і фестивалях! Софія почала співати у 10 років, у 12 років взяла участь у своєму першому вокальному конкурсі, в 16 відбувся перший сольний концерт молодої співачки, а за останні два роки Софія виступала на найбільших концертних майданчиках Європи.

У концерті також візьмуть участь юні чорногорські артисти: Комнен Вукович, Яна Сєклоца, Анжела Стієпович, Дора Грбовіч, Івона Брнович.

Дні молодих українських талантів в Чорногорії Прес-служба

Проєкт організований Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM, STUDIORAR та KIC Budo Tomovic за підтримки Посольства України в Чорногорії. Партнером Всеукраїнського художнього фестивалю МАЛЮЙ.UA виступив Національний музей Тараса Шевченка, особлива подяка головному зберігачу фондів музею Юлії Шиленко. Організатори, партнери, митці, талановиті діти - багато прекрасних людей об'єдналося для створення цієї чудового свята мистецтва і дружби між Україною і Чорногорією!