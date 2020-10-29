У листопаді в Чорногорії відбудуться дні молодих українських талантів

Дні молодих українських талантів в Чорногорії відбудуться 2-9 листопада 2020 р. у культурно-інформаційному центрі " Budo Tomovic " у столиці Чорногорії Подгориці. В рамках заходу буде представлена виставка юних українських художників МАЛЮЙ.UA та концерт молодих українських артистів.

Чорногорці побачать 55 кращих робот Всеукраїнського художнього фестивалю МАЛЮЙ.UA, що проводився впродовж двох місяців і зібрав творіння юних українських художників зі всієї України віком від 5 до 21 року, серед яких є роботи дітей-сиріт, переселенців та дітей з місць біля лінії розмежування. Юні митці показали надзвичайно цікаве бачення і чудову майстерність - у виконанні робіт використовувались різні техніки і матеріали: масло, акварель, гуаш, вугілля, пастель, олівці, туш, лінери, рапідографи, змішані техніки, планшет. Переможців обирало поважне журі, яке складалося з чорногорських митців та діячів культурної сфери: знамениті чорногорські художники Роман Джуранович, Мірко Драгович, Хайдана Костич, Матан Вуксевич, Ліліяна Колунджич, директор KIC "Budo Tomovic" Сніжана Буржан, педагог Музеїв і Галерей Подгориці Ваня Вукович, директор культурного центру "Nikola Đurković" в Которі Тетяна Ільцев Мільєнович і Президент Асоціації образотворчих митців Чорногорії Ігор Раксевич. Голова журі – директор Національного музею Чорногорії, директор Управління із захисту культурної спадщини Чорногорії, член Національної комісії у справах ЮНЕСКО Анастасія Міранович.

На урочистому відкритті Днів молодих українських талантів в Чорногорії відбудеться концерт молодих українських артистів, в якому візьмуть участь Любов Гриценко, Даніела Дмитрієва, Софія Сальваріду, Софія Єгорова.

Любов Гриценко, 13 років, артистка школи естрадної майстерності і продюсерського центру "Talant Production". Володарка неймовірного тембру голосу, Люба втілює образ самої України. Переможниця багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів, вона представляла Україну на знакових заходах в різних країнах світу.

Даніела Дмітрієва, 12 років, американка українського походження. З двох років дівчинка займається вокалом і танцями. Декілька років Даніела прожила в Лондоні, де вдосконалювала свої музичні та хореографічні здібності, а повернувшись до Києва, зробила новий крок у розвитку своїх талантів у школі естрадної майстерності і продюсерському центрі "Talant Production".

Софія Сальваріду, 13 років, народилася та багато років проживала в Греції, де брала участь у дипломатичних заходах, а в Україні виступала разом із найвідомішими артистами на головних майданчиках країни. Жодного фестивалю Софія не залишала без призового місця, її талант зробив її лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалів.

Софія Єгорова - 20-річна співачка і акторка, гордість України - за її тендітними плечима понад 200 перемог на міжнародних конкурсах і фестивалях! Софія почала співати у 10 років, у 12 років взяла участь у своєму першому вокальному конкурсі, в 16 відбувся перший сольний концерт молодої співачки, а за останні два роки Софія виступала на найбільших концертних майданчиках Європи.

У концерті також візьмуть участь юні чорногорські артисти: Комнен Вукович, Яна Сєклоца, Анжела Стієпович, Дора Грбовіч, Івона Брнович.

Проєкт організований Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM, STUDIORAR та KIC Budo Tomovic за підтримки Посольства України в Чорногорії. Партнером Всеукраїнського художнього фестивалю МАЛЮЙ.UA виступив Національний музей Тараса Шевченка, особлива подяка головному зберігачу фондів музею Юлії Шиленко. Організатори, партнери, митці, талановиті діти - багато прекрасних людей об'єдналося для створення цієї чудового свята мистецтва і дружби між Україною і Чорногорією!