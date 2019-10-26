У Києві відбувся турнір з MMA серед дітей

Турнір по MMA серед дітей відбувся сьогодні в Києві. Захід був організований UF MMA і Parimatch Foundation. Головною несподіванкою для дітей стала зустріч з легендою ММА - ірландським бійцем Конором Макгрегором.

Забезпечення здоров'я та благополуччя дітей є одним з пріоритетних напрямків роботи Parimatch Foundation. Саме тому турнір ММА покликаний популяризувати спорт в дитячому середовищі та розкрити потенціал кожного спортсмена.

Сьогодні змішані бойові мистецтва стають все більш популярними в сучасному світі. У дитячому турнірі взяло участь понад 30 юних спортсменів від 11 до 13 років. Діти змагалися з відмінним бойовим настроєм і проявили максимальну волю до перемоги.

Великим сюрпризом для дітей стала мотиваційна зустріч зі спортсменом світового рівня, справжньою легендою ММА Конором Макгрегом. Титулований боєць привітав учасників і відповів на їхні запитання. Зокрема, Конор розповів про свої перші змаганнях і про складнощі, які загартували характер Конора і допомогли йому стати тим, ким він є сьогодні.

"Сила—це завжди велика відповідальність. Відповідальність полягає в тому, щоб прищепити нашим дітям розуміння гуманістичних цінностей, рівності і поваги до всіх" —сзазначив на зустрічі Конор Макгрегор.

"Для Parimatch Foundation дуже важливим є створення умов для спортивного і емоційного розвитку дітей і спорт в цьому плані є незамінним. Впевнена, що такі зустрічі зі справжніми легендами стануть кращою мотивацією для дітей" —прокоментувала подію Президент Parimatch Foundation Катерина Білоруська.

"Ми створили UF MMA в 2018, основною метою якого розвиток спорту і бойових мистецтв серед молоді. Майже кожен день у нас додається кількість бажаючих вступити до Федерації і розвивати ММА в певному регіоні або області. У нас дуже насичений календар, кожен місяць проводимо турніри, як обласного, так і регіонального рівня. Ми вносимо істотний внесок в рівень розвитку ММА і спорту по всій Україні" — прокоментував віце-президент UF MMA, Денис Перч.

Організатори планують продовження подібних турнірів в інших містах України.

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