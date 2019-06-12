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У Києві пройшов арт-фестиваль "Міні Міс та Містер України 2019"

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9 червня у столичному ресторані "QUEEN" відбувся XXI Національний арт-фестиваль "Міні Міс та Містер Україна 2019".

Євдокія Загорулько - Міні Міс України 2019, Гран-прі

Євдокія Загорулько - Міні Міс України 2019, Гран-прі

Фото: прес-служба фестивалю

Щорічно на фестиваль злітаються юні таланти з усієї України, щоб поборотися за титули "Міні Міс Україна" та "Міні Містер України". Цього року учасниками арт-фестивалю стали 22 дівчинки і один хлопчик. До речі, саме йому і дістався титул "Міні Містер України-2019", це й не дивно, адже конкурентів у нього просто не було!

Даніель Ільків

Даніель Ільків

Фото: прес-служба фестивалю

Маленький Даніель Ільків з м Волочиськ підкорив серця глядачів своєю харизмою і умінням триматися на сцені! Головною корони і титулу "Міні Міс Україна 2019 Гран-прі" удостоїлася Загорулько Євдокія з м Кременчук, крім головного титулу Євдокія також отримала титул "Міні Міс Україна 2019 Глядацьких симпатій".

У цьому році фестиваль мистецтв став дивно яскравим, адже його темою було обрано казкові Единорожки. Рожеві та фіолетові, сріблясті і золотисті виблискували на сцені фестивалю юні таланти в фантастичних авторських нарядах в стилістиці "Unicorn".

Іванна Клєцова

Іванна Клєцова

Фото: прес-служба фестивалю

Передували гала-шоу вечірка дружби в українському ресторані "Царське село" і шоу талантів в парку розваг "Планета". Там журі і вибрали кращі шоу-номери і три соціальні проекти, які були продемонстровані на фінальному шоу.

Спеціальними гостями свята стали яскраві представниці покоління Z - група "High Up 5", які представили свою дуетну з DZIDZIO пісню "Мученіці".

Група High up 5

Група High up 5

Фото: прес-служба фестивалю

Традиційно відбулася акція "Від серця до серця", в рамках якої всі учасники передали спеціальні подарунки дівчаткам в пугачовські інтернат для дівчаток-інвалідів!

Adam William

Adam William

Фото: прес-служба фестивалю

Оцінювали виступи учасників: Президент і засновник фестивалю Наталія Ковальова, українська гімнастка Надія Васіна, співачка Аліна Башкіна, хореограф Адам Вільям і володарка титулу "Королева України-2019" Вікторія Миронова.

Надія Васіна

Надія Васіна

Фото: прес-служба фестивалю

Наталія Ковальова

Наталія Ковальова

Фото: прес-служба фестивалю

Аліна Башкіна

Аліна Башкіна

Фото: прес-служба фестивалю

Вікторія Миронова

Вікторія Миронова

Фото: прес-служба фестивалю

Переможцями у своїх вікових категоріях, за результатами оцінок журі, стали:

"Маленька Міні Міс України 2019" - Кіцелюк Владислава (7 років, м Івано-Франківськ)

Владислава Кіцелюк

Владислава Кіцелюк

Фото: прес-служба фестивалю

"Міні Міс Україна 2019" - Тарасюк Софія (9 років, м Косів)

Софія Тарасюк

Софія Тарасюк

Фото: прес-служба фестивалю

"Юна Міс України 2019" - Павленко Єлизавета (12 років, м Вінниця)

Єлизавета Павленко

Єлизавета Павленко

Фото: прес-служба фестивалю

Всі учасники отримали запрошення на міжнародні дитячі фестивалі, ювелірні прикраси від "Kimberli", lifestyle- аксесуари від бренду "Olena Redko", льодяник ручної роботи від "Ledenets", італійську косметику від "BES", сертифікати від парку розваг "Планета", заміського клубу "Queen Country Club", "Guramma Italiana" і м'які іграшки від "Королеви України 2019" Вікторії Миронової.

У Києві пройшов арт-фестиваль "Міні Міс та Містер України 2019"

Фото: прес-служба фестивалю

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