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/діти

Зірка "Кварталу" вразила мережу знімком дорослої доньки

16тЧитати матеріал російською

Зірка студії "Квартал 95", українська актриса Олена Кравець вразила мережу знімком, на якому зображена її старша дочка Марія.

Так, раніше артистка "Кварталу" намагалася не показувати своїх дітей на публіці. Раптово на особистій сторінці в Instagram Олена опублікувала фото 15-річної Марійки, яка дуже схожа на свою зіркову матір.

Олена Кравець з донькою Машею

Олена Кравець з донькою Машею

shock.com.ru

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Старша дочка Олена Кравець Марія спробувала себе в амплуа моделі. Вона позувала в стильному і сексуальному костюмі від дизайнера Марини Лірник – дружини українського коміка Антона Лірника.

Її фото розбурхало шанувальників Кравець в мережі, які не тільки розхвалили дівчину в коментарях і здивувалися її зовнішній подібності з мамою. Багато з них також направили компліменти і на адресу 42-річної Олени, зазначивши, що Маша швидше нагадує її молодшу сестру, а не дочку.

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"Стоп, це сестра?" – запитали фани.

"Дочка? Нічого собі!" – здивувалися інші.

Зірка "Кварталу" вразила мережу знімком дорослої доньки
Зірка "Кварталу" вразила мережу знімком дорослої доньки
Зірка "Кварталу" вразила мережу знімком дорослої доньки
Зірка "Кварталу" вразила мережу знімком дорослої доньки
Зірка "Кварталу" вразила мережу знімком дорослої доньки
Зірка "Кварталу" вразила мережу знімком дорослої доньки
Зірка "Кварталу" вразила мережу знімком дорослої доньки
Зірка "Кварталу" вразила мережу знімком дорослої доньки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 42-річна Олена Кравець також виховує двійнят, 3-річних Катю і Ваню, яких довго приховувала від очей публіки. Нещодавно вона вперше показала їх знімки своїм фанатам. Нагадаємо, молодші син і дочка Кравець народилися в 2016 році.

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Особи
Олена Кравецьстудія "95 квартал"
Тег
95 Квартал
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Комарова Ирина
Комарова Ирина
Cпаси6o тoму, ктo показал мнe чудо-caйт http://difimas.com/6ckrne Прocтo пpойдя проcтoй oпpос полyчилa пoчти пoлугодoвyю зapплaтy)) Пользyйтeсь, пoкa eсть возможность=)
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