Зірка "Кварталу" вразила мережу знімком дорослої доньки

Зірка студії "Квартал 95", українська актриса Олена Кравець вразила мережу знімком, на якому зображена її старша дочка Марія.

Так, раніше артистка "Кварталу" намагалася не показувати своїх дітей на публіці. Раптово на особистій сторінці в Instagram Олена опублікувала фото 15-річної Марійки, яка дуже схожа на свою зіркову матір.

Олена Кравець з донькою Машею shock.com.ru

Старша дочка Олена Кравець Марія спробувала себе в амплуа моделі. Вона позувала в стильному і сексуальному костюмі від дизайнера Марини Лірник – дружини українського коміка Антона Лірника.

Її фото розбурхало шанувальників Кравець в мережі, які не тільки розхвалили дівчину в коментарях і здивувалися її зовнішній подібності з мамою. Багато з них також направили компліменти і на адресу 42-річної Олени, зазначивши, що Маша швидше нагадує її молодшу сестру, а не дочку.

"Стоп, це сестра?" – запитали фани.

"Дочка? Нічого собі!" – здивувалися інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 42-річна Олена Кравець також виховує двійнят, 3-річних Катю і Ваню, яких довго приховувала від очей публіки. Нещодавно вона вперше показала їх знімки своїм фанатам. Нагадаємо, молодші син і дочка Кравець народилися в 2016 році.

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