"Це нормально!" Комаровський розповів про часті простудні захворювання у дітей

Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, чи може дитина "перерости" часті простудні захворювання.

Так, подробицями він поділився на своїй сторінці в Instagram. "Більшість часто хворіючих дітей стають рідко хворіючими дорослими. Це абсолютно нормально. Ви накопичуєте імунітет, в крові накопичуються антитіла, які захищають організм від більшості вірусних інфекцій, і, рано чи пізно, хвороби припиняються", — написав Комаровський.

Фото: www.radugaskidok.ru

Також лікар додав, що хворіти на вірусну інфекцію раз в місяць — не шкідливо для дитини.

"Головне, що ви повинні розуміти: якщо ви знаєте, як допомогти дитині при вірусній інфекції, тобто кожен пчих не супроводжується купою ліків, антибіотиків, лікарень і всього іншого, то хворіти раз на місяць вірусною інфекцією — не шкідливо для дитини, це нормально. І з максимально можливою вірогідністю це закінчиться", — зазначив Комаровський.

Фото: mediaserver.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, дітям до 4-х років не можна давати щільні продукти, які погано жуються під час харчування. За словами Комаровського, з особливою обережністю потрібно давати такі продукти: горіхи, насіння, тверді овочі і фрукти (яблуко, морква), попкорн, льодяники і іриски.

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