Тодоренко випадково засвітила обличчя сина: фото

Українська ведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила першу дитину, випадково показала обличчя малюка. У своїх Instagram Stories вона опублікувала ролик, на якому можна було розгледіти її сина.

Через декілька хвилин після публікації, Тодоренко видалила відео, але користувачі мережі встигли зробити скріншот, який розмістили в Telegram-каналі "Світські хроніки".

Регіна Тодоренко rbc.ua

"А ми так чекали нашу фею. Вона прийшла і Майкл поповз", – підписала Тодоренко видалене відео.

Зазначимо, що раніше, ведуча не показувала свого сина. Вона тільки публікувала фото, на яких можна було розгледіти лише частини тіла дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов викликав ажіотаж у мережі "постільним" знімком із сином. Новоспечений батько поскаржився на те, що сильно поправився після народження дитини, але абсолютно не соромиться показувати свої "складки на животі".

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