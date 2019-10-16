Тіматі став татом вдруге: перші фото малюка

Російський репер Тіматі та його наречена Анастасія Решетова офіційно стали батьками.
У середу, 16 жовтня, артист поділився першими даними про новонародженого і показав милі фотографії малюка.
Як стало відомо, у пари народився спадкоємець. За словами Тіматі, Решетова народжувала в одній з клінік Москви.
Тіматі став татом
instagram / timatiofficial
"Юнусов Ратмір Тімуровіч. 16.10.19, місто Москва", – підписав репер під фотографіями хлопчика, не уточнивши, з якою вагою народилася дитина.
Численні шанувальники і колеги привітали молодих батьків із щасливою подією і побажали синові здоров'я.
У Тіматі народився син
instagram / timatiofficial
"Вітаю! Це таке велике щастя", "Здоров'я", "Мої вітання", "Ура, синку, вітаю", – написали в коментарях.
Тіматі став татом вдруге
instagram / timatiofficial
У Тіматі народився хлопчик
instagram / timatiofficial
Нагадаємо, що для Тіматі це вже друга дитина. У 2014 Алена Шишкова народила йому доньку Алісу. Дівчинка – блондинка, як і мама, але зовні схожа на тата.
Тіматі та дочка
instagram / timatiofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, навколо Решетової та Тіматі було багато різних чуток. Наприклад, у 2018 році модель звинуватили в зраді нареченому з 19-річним сином відомого олігарха Сергієм Саркісовим-молодшим.
У лютому 2019 року Решетову запідозрили у вагітності через серію фотографій, але парочка всіляко заперечувала цей факт. У червні вони офіційно підтвердили, що чекають дитину, показавши фотосесію з животом.
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