Тіматі став татом вдруге: перші фото малюка

Російський репер Тіматі та його наречена Анастасія Решетова офіційно стали батьками.

У середу, 16 жовтня, артист поділився першими даними про новонародженого і показав милі фотографії малюка.

Як стало відомо, у пари народився спадкоємець. За словами Тіматі, Решетова народжувала в одній з клінік Москви.

Тіматі став татом instagram / timatiofficial

"Юнусов Ратмір Тімуровіч. 16.10.19, місто Москва", – підписав репер під фотографіями хлопчика, не уточнивши, з якою вагою народилася дитина.

Численні шанувальники і колеги привітали молодих батьків із щасливою подією і побажали синові здоров'я.

У Тіматі народився син instagram / timatiofficial

"Вітаю! Це таке велике щастя", "Здоров'я", "Мої вітання", "Ура, синку, вітаю", – написали в коментарях.

Тіматі став татом вдруге instagram / timatiofficial

У Тіматі народився хлопчик instagram / timatiofficial

Нагадаємо, що для Тіматі це вже друга дитина. У 2014 Алена Шишкова народила йому доньку Алісу. Дівчинка – блондинка, як і мама, але зовні схожа на тата.

Тіматі та дочка instagram / timatiofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, навколо Решетової та Тіматі було багато різних чуток. Наприклад, у 2018 році модель звинуватили в зраді нареченому з 19-річним сином відомого олігарха Сергієм Саркісовим-молодшим.

У лютому 2019 року Решетову запідозрили у вагітності через серію фотографій, але парочка всіляко заперечувала цей факт. У червні вони офіційно підтвердили, що чекають дитину, показавши фотосесію з животом.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!