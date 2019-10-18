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18 жовтня • оновлено в 19:22
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Тіматі став татом: пологи Решетової зняли на камеру. Унікальні кадри

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Мама російського репера Тіматі Симона Чорноморська показала, як відбувалося народження його сина.

Відповідні кадри з пологами Анастасії Решетової вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, щоб шанувальники побачили, як з'явився на світ Ратмір.

Тіматі і Анастасія Решетова - пологи

Тіматі і Анастасія Решетова - пологи

"Відкриваючи будь-який запит щодо акушерства, відразу вискакує прізвище Курцер. Це, як Бокерія в кардіохірургії, або Рошаль в дитячій травматології. Імена у всіх на слуху, але ти не уявляєш істинний масштаб людської особистості. Коли в палату увійшов Марк Аркадійович, я помітила, як лікарі витягнулися в струнку і, це був не страх, а глибока повага до Вчителя! Що стосується мене, то після кількох жартівливих фраз, я відразу перестала хвилюватися", – зізналася жінка.

Лікар Решетової

Лікар Решетової

instagram / simona

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За її словами, пологи були прийняті віртуозно. Чорноморська подякувала лікарям: Марку Курцеру, Ользі Курбатскій та Наталі Зориній за гуманізм і красу.

Тіматі і Решетова - пологи

Тіматі і Решетова - пологи

instagram / simona

Медсестра, Тіматі і дитина

Медсестра, Тіматі і дитина

instagram / simona

Лікар Решетової

Лікар Решетової

instagram / simona

Тіматі і Решетова в пологовому будинку

Тіматі і Решетова в пологовому будинку

instagram / simona

Тіматі і Решетова з дитиною

Тіматі і Решетова з дитиною

instagram / simona

Мати Тіматі з дитиною

Мати Тіматі з дитиною

instagram / simona

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Тіматі Анастасія Решетова
Теги
вагітність день народження діти шоу-бизнес
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Шо это за бред? Свиньи паРРашные размножаются?
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