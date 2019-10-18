Тіматі став татом: пологи Решетової зняли на камеру. Унікальні кадри

Мама російського репера Тіматі Симона Чорноморська показала, як відбувалося народження його сина.

Відповідні кадри з пологами Анастасії Решетової вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, щоб шанувальники побачили, як з'явився на світ Ратмір.

Тіматі і Анастасія Решетова - пологи

"Відкриваючи будь-який запит щодо акушерства, відразу вискакує прізвище Курцер. Це, як Бокерія в кардіохірургії, або Рошаль в дитячій травматології. Імена у всіх на слуху, але ти не уявляєш істинний масштаб людської особистості. Коли в палату увійшов Марк Аркадійович, я помітила, як лікарі витягнулися в струнку і, це був не страх, а глибока повага до Вчителя! Що стосується мене, то після кількох жартівливих фраз, я відразу перестала хвилюватися", – зізналася жінка.

Лікар Решетової instagram / simona

За її словами, пологи були прийняті віртуозно. Чорноморська подякувала лікарям: Марку Курцеру, Ользі Курбатскій та Наталі Зориній за гуманізм і красу.

Тіматі і Решетова - пологи instagram / simona

Медсестра, Тіматі і дитина instagram / simona

Лікар Решетової instagram / simona

Тіматі і Решетова в пологовому будинку instagram / simona

Тіматі і Решетова з дитиною instagram / simona

Мати Тіматі з дитиною instagram / simona

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Навколо Тіматі та його нареченої Анастасії Решетової ходило багато різних чуток. Наприклад, у 2018 році модель звинуватили в зраді з 19-річним сином відомого олігарха Сергієм Саркісовим-молодшим.

У лютому 2019 року Решетову запідозрили у вагітності через серію фотографій, проте парочка всіляко заперечувала цей факт. У червні вони все ж офіційно підтвердили, що чекають дитину, показавши фотосесію з животом.

16 жовтня Тіматі і Решетова офіційно стали батьками.

Пізніше стало відомо, в честь кого Тіматі назвав свого сина.

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