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TAYANNA вийшла в світ з сином

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У столичному кінотеатрі відбувся допрем'єрний показ анімаційного фільму "Суперсімейка 2".

До зіркової команди українського дубляжу приєдналася "Співачка року" за версією премії "Золота Жар-птиця" - TAYANNA, яка давно мріяла взяти участь в озвучуванні мультфільму.

Голосом TAYANNA в анімаційній стрічці заговорить молода та амбіційна супергеройка. Її суперздатність - пересувати предмети в просторі і маніпулювати об'єктами навколо, створюючи порожнечі, які дозволяють об'єктам з'являтися і зникати. В оригінальній версії фільму персонажа дублює американська актриса Софія Буш.

TAYANNA

Фото: прес-служба

TAYANNA з сином

Фото: прес-служба

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"Сучасна анімація дивовижна! Ми із задоволенням дивилися першу частину пригод Суперсімейки з сином, добре знаємо усіх героїв. Для мене великою і приємною несподіванкою стала участь у дубляжі. Дубляж фільму це неймовірний досвід, ти пропускаєш героя через себе, перевтілюєшся в нього. Моя героїня Войд володіє телекінезом, вона страшенно цікава і емоційна. Переконана, що глядачі її полюблять", - поділилася TAYANNA.

На показ мультфільму в кінотеатр "Оскар" співачка прийшла зі своїм п'ятирічним сином Даніелем, який з величезним задоволенням дивився мультфільм, де голосом одного із персонажів говорила його мама.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Андрій Данилко пояснив успіх TAYANNA на Нацвідборі "Євробачення-2018" .

Особа
TAYANNA
Місце
Україна
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