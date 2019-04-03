Сурогатна бабуся: американка врятувала сина-гея від бездітності

61-річна мешканка американського міста Омаха стала сурогатною матір'ю для свого сина-гея. Вона народила йому здорову дівчинку.

Жінка виносила дитину для свого 32-річного сина-гея Меттью і його 29-річного чоловіка Еліота Догерті, пише видання Вbuzzfeednews.

Яйцеклітини для проведення процедури екстракорпорального запліднення запропонувала сестра Догерті. Після прийнятого рішення пара почала шукати сурогатну матір.

"Небраска - консервативний штат. Ми побоювалися звертатися в агентства, оскільки не могли передбачити реакцію на гей-пару", - розповідає Метью.

Незабаром 61-річна мати Меттью Сесіль вирішила допомогти синові.

"Я навіть не сумнівалася. Я була щаслива взяти участь в цій важливій події", - сказала вона.

Жінка пройшла необхідну підготовку перед процедурою ЕКО і успішно завагітніла. У понеділок, 25 березня, на світ з'явилася дівчинка Ума Луїз Догерті-Еледж.

Як раніше писав OBOZREVATEL, канадські вчені знайшли пояснення теорії "Ефекту старшого брата". У ній говориться, що чим більше старших братів у хлопчика, тим з генетичної точки зору вище ймовірність того, що він виросте геєм.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!